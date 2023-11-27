أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع سعيًا للضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة والمساهمة في تأمين إطلاق سراح جميع الأسرى لدى حركة حماس، بالإضافة لتعزيز الحماية للمدنيين في غزة". كما قال إن بلينكن سيناقش "مع الشركاء في المنطقة مبادئ واشنطن المتعلقة بمستقبل غزة والحاجة إلى وجود دولة فلسطينية مستقلة".

وتشير التوقعات إلى أن بلينكن الذي بدأ أمس الإثنين جولة في أوروبا، سيصل إلى تلّ أبيب يوم الخميس المقبل للقاء مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم سيتوجّه إلى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس.



جولة

وهذه الزيارة المرتقبة هي الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. علمًا أنه سيشارك يومي الثلاثاء والاربعاء في اجتماع حلف شمال الأطلسي المقرر في بروكسل، يليه اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستضيفه العاصمة المقدونية سكوبيي يوم الأربعاء، ليتوجّه بعدها إلى العاصمة الإماراتية دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28.