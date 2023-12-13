واشنطن: اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء بعائلات رهائن أميركيين محتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت الإدارة الأميركية في بيان.

وهذا الاجتماع هو أول لقاء مباشر بين الرئيس الأميركي وأفراد عائلات رهائن احتجزتهم حركة حماس خلال الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وجرى اللقاء في البيت الأبيض بحضور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، حسبما قال مسؤولون.

ولا يزال ثمانية أميركيين محتجزين كرهائن في غزة، بحسب الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي.

دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها الثامن والستين بعدما بدأت بهجوم دام وغير مسبوق نفذته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة. أسفر الهجوم عن سقوط 1200 قتيل معظمهم مدنيون قضى غالبيتهم في اليوم الأول، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما احتُجز حوالى 240 رهينة.

هدنة

وأتاحت هدنة استمرت أسبوعا نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، في مقابل إطلاق إسرائيل سراح 240 سجينا فلسطينيا. وكان المفرج عنهم من الطرفين من النساء والأطفال.

تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007 وتصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 18600 من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.