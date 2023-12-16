إيلاف من لندن: تم تصوير عاهل بريطانيا وزوجته الملكة كاميلا وهما يظهران روح الدعابة لديهما في فيلمٍ وثائقي يتتبع السنة الأولى من حكم الملك تشارلز الثالث.

وفي لقطات من وراء الكواليس للتحضير لتتويج العام الماضي، شوهد الزوجان الملكيان وهما يضحكان ويمزحان أثناء التدريبات للفيلم.

ويروي الفيلم الوثائقي بعض اللحظات الرئيسية من السنة الأولى من حكم الملك تشارلز، ويتضمن مقابلة مع الأميرة الملكية آن التي تروي لها ذكرياتها عن تلك الأشهر الـ 12 الأولى وكيف تكيف الملك وزوجته مع أدوارهما الجديدة.

وسيتم عرض الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): عام التتويج" في اليوم التالي ليوم عيد الميلاد في السادس والعشرين من ديسمبر الحالي.

وفي مرحلة ما من الفيلم، رفع الملك رداءه مثل الأجنحة أثناء التدريب في قصر باكنغهام وقال: "أستطيع الطيران"، بينما الملكة تقول "ها نحن مع كل الفتيان" بينما ترفع وصيفاتها ذيل فستانها.

الأمير جورج

وفي أحد المقاطع، ظهر الأمير جورج حفيد الملك أثناء بروفة القصر، وفي صورة جديدة يظهر أمير ويلز وهو يضحك مع الملك بينما يتدرب ويليام على ارتداء الجلباب الفخم حول والده في الحفل.

ولم تلتقط الكاميرات التدريبات العصبية الصعبة فحسب، بل أظهرت أيضًا المشاعر التي شعر بها الأصدقاء والعائلة مع اقتراب اليوم الكبير.

وحسب قناة (سكاي نيوز)، تصف أنابيل إليوت، الشقيقة الصغرى للملكة، كيف كان الأمر "سرياليًا" مشاهدة كاميلا والملك وهما يستقلان مدرب غولد ستيت بعد تتويجهما.

وقالت السيدة إليوت إنها تتذكر عندما كانت في الثانية من عمرها "شاهدت تتويج الملكة على تلفزيون صغير باللونين الأبيض والأسود، وكانت هناك هذه العربة الذهبية مع أختي فيها".

أسقف كانتربري

ويظهر الملك وهو يضحك ويهزّ رأسه عندما نسي رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي كلمات جزء من القداس - صلوات وأفعال خدمة التتويج - في مقطع بروفة ثانٍ تم تصويره في كنيسة وستمنستر.

واعترف رئيس الأساقفة ويلبي، الذي قاد مراسم التتويج، أمام الكاميرا في إحدى المقابلات: "لدي ذاكرة ربما تكون جيدة مثل ذاكرة الدليل لدينا - وبعبارة أخرى، صفر".

وفي مقطع في قصر باكنغهام، يظهر الملك والملكة وهما يتدربان على طريقهما عبر قصر باكنغهام مع صفحات الشرف الخاصة بهما.

وفي مرحلة ما، عندما طلب الرائد أوليفر بلونكيت، ناظر ديوان الملكة، من وصيفاتها "أن يكن حذرات في التعامل مع فستان صاحبة الجلالة"، سألت كاميلا الفتيان الذين يحملون أطراف الفستان: "ألن تدوسوا على فستاني؟".