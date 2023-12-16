كيتو: خطف القنصل الفخري لبريطانيا في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور كولين أرمسترونغ في ولاية لوس ريوس في جنوب غرب البلاد، كما أفادت الشرطة السبت.

وخطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.

وقالت الشرطة في رسالة على منصة إكس إنها تجري تحقيقا في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.

كارتيلات المخدرات

وتحولت الإكوادور في الأعوام الأخيرة مركز عمليات لكارتيلات المخدرات سواء أجنبية أو محلية، مع تفشي جرائم القتل والخطف والابتزاز.

وتسيطر عصابات تتوسل العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والموانئ.

وازدادت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني أربعة أضعاف منذ 2018، بحيث قفزت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل مئة ألف من السكان.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين عالميا. وصادرت على أراضيها كمية قياسية من المخدرات العام 2021 بلغت 210 أطنان.