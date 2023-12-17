إيلاف من الكويت: أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح صباح اليوم الأحد صلاة الجنازة على جثمان أخيه أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، في مسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق في العاصمة الكويتية.

ثم وري جثمان الراحل الثرى في مقبرة الصليبيخات بشمال شرقي البلاد.

شارك في صلاة الجنازة رئيس مجلس الامة أحمد عبدالعزيز السعدون، وكبار الشيوخ، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وكبار المسؤولين بالدولة وحشد من المواطنين.

جثمان الفقيد الراحل لحظة وصوله إلى مسجد بلال بن رباح

وكان الديوان الأميري الكويتي قد أعلن السبت اقتصار مراسم دفن الأمير الراحل على أقربائه فحسب.

يتلقى أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح وآل صباح التعازي بفقيدهم في ديوان آل صباح بقصر بيان الإثنين والثلاثاء، فيما أعلنت الكويت الحداد وتنكيس الأعلام 40 يوماً، وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام.