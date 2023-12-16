أعلنت دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء الثلاثاء 19 ديسمبر، وذلك حداداً على وفاة أمير الكويت السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي، السبت، ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميراً لدولة الكويت.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس مجلس الوزراء الكويتي عقد اجتماعاً استثنائياً في قصر بيان؛ برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:

بقلوب يعتصرها الحزن والألم عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره مؤمنة بأمر الله تعالى؛ ينعى مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكرام والشعب الكويتي الكريم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله؛ بعد مسيرة عطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية، وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنساناً أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ، لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته.

وعملاً بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة؛ فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق؛ بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة دولة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها؛ ليكون لنا جميعاً خير خلف لخير سلف، وأنه سبحانه سميع مجيب.

وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً، وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة ثلاثة أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديسمبر.