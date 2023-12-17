إيلاف من الرباط: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، أن الموقف "الواضح والثابت" للولايات المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية لم يتغير، مجددة دعم واشنطن للمخطط المغربي للحكم الذاتي باعتباره "جادا وذا مصداقية وواقعيا".

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان جرى تعميمه عشية زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال إفريقيا، جوشوا هاريس، إلى المغرب (17 و18 ديسمبر الجاري )، أن المسؤول الأميركي "سيجدد التأكيد"، خلال مباحثاته بالرباط، "على أنه ليس هناك أي تغيير بشأن الموقف الواضح والثابت للولايات المتحدة".

ويأتي تجديد هذا التأكيد على ثبات موقف واشنطن ليدحض بشكل قاطع ادعاءات بعض وسائل الإعلام الجزائرية التي ألمحت، عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الدبلوماسي الأميركي إلى الجزائر، إلى تغيير مزعوم في موقف الولايات المتحدة بشأن قضية الصحراء. وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة تدعم بشكل تام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، في تيسير عملية المفاوضات الرامية إلى التوصل لحل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف"، لنزاع الصحراء .

وبعد التذكير بأن الولايات المتحدة "ترى ضرورة التوصل، دون مزيد من التأخير، إلى حل سياسي متفاوض بشأنه"، أوضح البيان أن "نتيجة المفاوضات التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة -المتفق عليها من قبل الأطراف والتي تعكس التزامها بجهود الأمم المتحدة بروح من الواقعية والتوافق- ستشكل الحل النهائي لهذه القضية". في السياق ذاته،يضيف البيان، "تجدد الولايات المتحدة التأكيد على اعتبار المقترح المغربي للحكم الذاتي جادا وذا مصداقية وواقعيا".

وخلص البيان إلى أن زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شمال إفريقيا إلى الرباط ستركز أيضا على "تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والمغرب وعدد من الأولويات في مجال الأمن الإقليمي".