إيلاف من الرباط: يقوم وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، بزيارة إلى المغرب يومي 13 و14 ديسمبر الجاري، حسبما علمت وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، من مصادر دبلوماسية إسبانية.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن هذه الزيارة “تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ"أول زيارة خارجية للوزير ألباريس منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة”.



وخلال وجوده في المغرب، سيجري رئيس الدبلوماسية الإسبانية محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.



يذكر أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا شهدت زخما استراتيجيا عقب اللقاء الذي انعقد بالرباط يوم 7 أبريل 2022 بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وأكد الإعلان المشترك الصادر بهذه المناسبة، على الخصوص، رغبة البلدين في استدامة العلاقات الممتازة التي جمعتهما على الدوام، وأكدا رغبتهما في إثرائها باستمرار “وفق روح من الثقة والتشاور”.