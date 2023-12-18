إيلاف من الرباط: يحتضن المغرب، بعد غد الأربعاء بمراكش، الدورة السادسة من منتدى التعاون "روسيا- العالم العربي".

وينعقد هذا الاجتماع ذو الطابع الإقليمي، على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009.

وتم اختيار المغرب لاحتضان هذه الدورة من المنتدى خلال الدورة التي انعقدت في نيسان/أبريل في موسكو عام 2019.

وجرى تأجيل انعقاد المنتدى مرات عدة خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الوبائية المرتبطية بجائحة كوفيد-19.

وبطلب من الجامعة العربية، يحتضن المغرب، الذي يرأس حالياً المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى.

وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بروسيا، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة.

وستكون المشاركة مفتوحة أيضاً في وجه الوفود الوزارية. وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري بها العمل.