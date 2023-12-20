كوناكري: أعلنت السلطات في غينيا مساء الثلاثاء أنّ حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع ليل الأحد-الإثنين في العاصمة في أكبر مستودع للوقود في البلاد ونجم عنه حريق هائل ارتفعت إلى 18 قتيلاً، مشيرة إلى أنّ الإدارات الحكومية في وسط كوناكري ستستأنف عملها تدريجياً اعتباراً من الأربعاء.

وليل الأحد-الإثنين، تسبّب انفجار ضخم تلاه حريق هائل في مستودع الوقود الواقع في حيّ كالوم، المركز الإداري والتجاري في العاصمة، فضلاً عن الخسائر البشرية، بأضرار مادية جسيمة وبتوقّف الدورة الاقتصادية في المنطقة.

وليل الثلاثاء، قالت الحكومة في بيان إنّه "على الرّغم من الجهود التي بذلها الطاقم الطبّي، فإنّنا نأسف اليوم لوفاة أربعة أشخاص إضافيين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 18".

وأضاف البيان أنّ الكارثة أوقعت أيضاً 212 جريحاً 127 منهم عادوا إلى منازلهم و85 لا يزالون في المستشفيات "بينهم أربعة في العناية الفائقة".

وتمّ احتواء الحريق والسيطرة عليه عصر الإثنين، لكنّ الدخان كان لا يزال مستمراً الثلاثاء في التصاعد من المكان حيث واصلت فرق الإطفاء عملها.

وبسبب عصف الانفجار والحريق الذي أعقبه لحقت أضرار جسيمة بالمباني الواقعة ضمن دائرة يزيد شعاعها عن كيلومتر.

وفتح النائب العام تحقيقاً قضائياً لتحديد أسباب الكارثة وتحديد المسؤولين عنها.

ولم تتّضح حتى الآن أسباب الحريق.