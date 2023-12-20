موسكو: دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى رد "صارم" على الأجهزة الخاصة الأجنبية الساعية بحسبه لزعزعة استقرار روسيا من خلال دعم أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة عبر الفيديو بمناسبة اليوم الخاص بعناصر أجهزة الأمن "سلك نظام كييف بدعم مباشر من الأجهزة الخاصة الأجنبية طريق الوسائل الإرهابية، عمليا إرهاب الدولة".

وتابع "إنها أعمال تخريب ضد مواقع مدنية وبنى تحتية ومنشآت نقل وطاقة، اعتداءات على مواطنين مدنيين وممثلين للسلطات".

وشهدت روسيا عمليات تخريب عديدة استهدفت السكك الحديد وهجمات بواسطة مسيّرات نسبت إلى أوكرانيا، منذ بدء الهجوم الروسي على البلد المجاور في شباط/فبراير 2022.

وقال بوتين "يجب وضع حد بصورة صارمة لمحاولات الأجهزة الخاصة الأجنبية لزعزعة الوضع السياسي والاجتماعي في روسيا".

وختم أن "مهمة أجهزة الأمن ليست سهلة، لكن لديكم كل القدرات الضرورية، كل الإمكانات لضمان أمن الدولة والمجتمع ومواطنينا".