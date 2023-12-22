رغم أن وقفا كاملا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة لا يزال يبدو بعيد المنال، إلا أن هناك دلائل جديدة على أنه قد يكون ممكناً.

لكن ذلك سيتطلب تغيراً في موقف حماس المعلن؛ فالحركة قالت باستمرار إنها لن تطلق سراح مزيد من الرهائن الإسرائيليين إلا مقابل وقف دائم لإطلاق النار.

ويزور الآن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي يقيم عادة في الدوحة، العاصمة المصرية، القاهرة، بصحبة وفد "رفيع المستوى" لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات المصرية عبّاس كامل، وهذا يؤشر إلى مستوى معين من الجدية.

وتلعب كل من مصر وقطر دوراً رئيسياً في جهود الوساطة، وساعدت كل منهما على تأمين هدنة استمرت أسبوعاً في أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتصرّ إسرائيل على أن الحرب في غزة ستنتهي فقط عندما تحقق هدفها المتعلق بتفكيك حركة حماس - التي تحكم القطاع منذ عام 2007.

ووفقاً لتقارير في وسائل إعلام رئيسية، فإن إسرائيل قدمت خطة للوسطاء من شأنها أن تضمن إطلاق سراح حوالي 30-40 رهينة. وتعطي هذه الخطة الأولوية لمن تبقى من النساء، إضافة إلى الرجال المسنين أو محتاجي الرعاية الطبية العاجلة.

ويُعتقد أنه من الممكن تبادل هؤلاء مع فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، مُدانين بمخالفات أشد خطورة من تهم النساء والمراهقين، الذين أطلق سراحهم في الصفقة السابقة، وأن الهدنة قد تستمر لأسبوع أو اثنين.

EPA رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية التقى وزير الخارجية الإيراني وتحدث لوسائل إعلام إيرانية في الدوحة قبل أن يغادر إلى القاهرة

وأبلغ الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هيرتسوغ، دبلوماسيين أجانب، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة "لوقف إنساني آخر للقتال، وإدخال مساعدات إنسانية إضافية من أجل إتاحة المجال لإطلاق سراح الرهائن".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب لقائه في وقت لاحق مجموعة مختارة من العائلات التي لديها أحباء محتجزون في غزة، إن "إعادتهم هي أولوية قصوى".

وأكد أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" زار أوروبا مرتين في الأيام الأخيرة بهدف الترويج لصفقة تبادل جديدة. وكان قد التقى، الاثنين، في بولندا مع نظيره الأمريكي، برئيس الوزراء القطري.

واستمر القادة الإسرائيليون في تأكيدهم على أن الضغط العسكري القوي على حماس هو الحل الوحيد الذي سيجلبها إلى طاولة المفاوضات، غير أن عائلات الرهائن المتبقين عبرت صراحة عن شكوكها حيال ذلك.

وزاد قلق هذه العائلات منذ قيام القوات الإسرائيلية بقتل ثلاث رهائن عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين الجمعة.

وفي الأيام الأخيرة، نشرت حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وهي فصيل مسلح أصغر من حماس، مقطعي فيديو يظهران ما مجموعه خمسة رجال ما زالوا محتجزين، يناشدون بإعادتهم إلى منازلهم. وبدوا جميعهم نحيلين، وقال المتحدثون منهم إنهم يخشون بأن يصبحوا ضحايا للقصف الإسرائيلي.

ومن المقرر أن يزور القاهرة الأسبوع القادم أمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، زياد النخالة، على رأس وفد رفيع من قادة الحركة.

Reuters ألون شمريز كان واحداً من الرهائن الإسرائيليين الثلاث الذين قتلوا عن طريق الخطأ الأسبوع الماضي على يد القوات الإسرائيلية

ويُعتقد بأن أكثر من 100 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في غزة، بعد أن أطلق سراح 105 مدني من الرهائن في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، ومعظمهم نساء وأطفال إسرائيليون.

وكان قد أطلق سراح أربع رهائن قبل ذلك وأنقذت رهينة أخرى من قبل الجيش الإسرائيلي.

وانتُشل عدد من جثث الرهائن، وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتل أكثر من 20 شخصاً كانوا محتجزين من جانب حماس.

وعلى المستوى العالمي، كانت هناك مطالبات بوقف كامل لإطلاق النار، بما في ذلك في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومع اقتراب حصيلة القتلى في غزة الآن من 20 ألف قتيل، وفقاً لمسؤولي الصحة المحليين في القطاع الخاضع لسيطرة حماس، فإن الأمم المتحدة تقدّر أن 1.9 مليون نسمة من بين سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا عن منازلهم أو فقدوها.

وهنالك مخاوف متنامية حيال النطاق المحدود لوكالات الإغاثة في مساعدتهم.

وقال تور وينزلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في حديث لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء: "في خضم عملية النزوح، التي هي على نطاق لا يمكن تصوره، والأعمال العدائية النشطة، فإن نظام الاستجابة الإنسانية يعتبر على حافة الانهيار".

وبينما يقول مسؤولون أمميون إن هناك حاجة لفعل المزيد، فإن وقفاً جديداً للقتال قد يتيح على الأقل المجال لتعزيز إيصال مواد الإغاثة وتوزيعها.