تداول الناشطون الإسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لجنود في لواء "غولاني" يغنون ابتهاجًا بقرار الانسحاب من غزة

إيلاف من بيروت: في قرار صادم، لكن غير مفاجئ، قررت أركان الجيش الإسرائيلي سحب لواء "غولاني" من قطاع غزة.

ردّ الإعلام الإسرائيلي هذا القرار إلى حاجة أفراد هذا اللواء، الذين يعدّون من نخبة الجنود في الجيش، إلى الراحة وزيارة أهاليهم، بعدما أمضوا 70 يومًا في شوارع غزة، وبعدما تكبّد اللواء خسائر فادحة في الأرواح، قدّرها موقع "والا" العبري بـ 44 جنديًا.

وتداول الناشطون الإسرائيليون مقطعًا مصورًا لجنود في لواء "غولاني" يغنون ابتهاجًا بقرار الانسحاب من غزة.

فيديو متداول لجنود من لواء النخبة "غولاني" التابع للجيش الإسرائيلي يحتفلون بمغادرتهم أرض المعركة في قطاع غزة. pic.twitter.com/N3lVzKYFEb — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 22, 2023

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هذا القرار أتى بعدما مرّ أفراد "غولاني" بأوقات عصيبة في قتال ضار دام تسعة ايام في حي الشجاعية، حيث تعرض الجيش الإسرائيلي لسلسلة عمليات وكمائن، نفذها مقاتلو حماس، أدت إلى خسارة عدد كبير من الجنود والضباط.

لكن القيادة العسكرية في إسرائيل أكدت أن اللواء عائد بقضه وقضيضه إلى الميدان في غزة، ليكمل المهمة. فهل تكون هذه الرقصة هي الأخيرة لبعضهم؟