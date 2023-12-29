وارسو: أكّدت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي الجمعة أن صاروخا روسيّا عبر مجالها الجوي صباحا متجها الى أوكرانيا التي تعرضت لهجوم مكثّف من موسكو.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البولندي الجنرال فيسلاف كوكولا "كل شيء يشير إلى أن صاروخا روسيّا دخل المجال الجوي البولندي. رصدناه بالرادار. وخرج منه" فورا باتجاه أوكرانيا.

وأشار قائد العمليات في الجيش ماتشيه كليش إلى أن الصاروخ بقي في المجال الجوي البولندي ثلاث دقائق اجتاز خلالها مسافة نحو 40 كيلومترا.

وأضاف "أرسلنا قواتنا وطائرات مقاتلة لاعتراضه وإسقاطه إذا استدعى الأمر ذلك، لكن مدة (تحليقه) ومساره (...) جعلا ذلك مستحيلا وسمحا للصاروخ بمغادرة بولندا".

حالة تأهب

وأوضح أنه عقب سلسلة من الضربات الجوية الروسية المكثفة على أوكرانيا، وُضعت منظومة الدفاع الجوي للبلاد في حالة تأهب ليل الخميس الجمعة.

وقال الجيش إنه أجرى أيضا عمليات بحث على الأرض في الموقع الذي فُقدت فيه الإشارة اللاسلكية للصاروخ.

ستولتبرغ

وعقب الحادث، عقدت السلطات المدنية والعسكرية البولندية اجتماعات طارئة وتحدث الرئيس أندريه دودا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ.

وأكد ستولتنبرغ عبر منصة إكس تضامن الحلف "مع حليفنا القيّم"، وأنه "يراقب الوضع وسيبقى على تواصل (مع وارسو) في ما يتمّ اثبات الوقائع".

وأضاف "الناتو يبقى يقظا".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، سقط صاروخ أطلقه سلاح الجو الأوكراني في قرية برزيفودوف البولندية قرب الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنيَين.

ووقع الانفجار في موقع لتخزين الحبوب قرب مدرسة على مسافة ستة كيلومترات من الحدود خلال قصف روسي مكثف على أوكرانيا.