لشبونة: رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأربعاء، أن الحلّ المحتمل للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين يجب "فرضه من الخارج"، لأن "الطرفين لن يتمكنا أبدًا من التوصل إلى اتفاق".

وقال بوريل، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر دبلوماسي في لشبونة: "ما تعلمناه على مدى الثلاثين عامًا الأخيرة، وما نتعلمه الآن من المأساة في غزة، هو أن الحلّ يجب فرضه من الخارج"، وفق ما أفادت به "وكالة الصحافة الفرنسية".

تمدد الحرب

ويأتي تحذير بوريل الذي قال "إذا لم تنته هذه المأساة قريبا، فقد ينتهي الأمر باشتعال الوضع في الشرق الأوسط بأكمله"، في اليوم التالي لمقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في لبنان بقصف طائرة مسيرة لمكتب حماس في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، معقل حزب الله اللبناني.

ورغم أن إسرائيل لم تؤكد أو تنف مسؤوليتها عن مقتل العاروري، تشير أصابع الاتهام الاعلامية إليها تبعا لما اعلنه مسؤوليها سابقًا من تهديد ووعيد لقادة حماس، وكان آخرها اليوم ما صدر عن رئيس الموساد ديفيد برنيع الذي توعد بالانتقام من قادة حماس وكل من شارك وخطط في هجوم السابع من أكتوبر(تشرين الاول) 2023، علمًا أن العاروري يُعتبر أحد مهندسي عملية "طوفان الأقصى".



زيارة الشرق الأوسط

وتعقيبًا على حادثة الاغتيال، قال بوريل إن "ما حدث بالأمس بمقتل أحد قادة (حماس) هو عامل آخر قد يدفع الصراع إلى التصعيد". وفيما أعلن أنه سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيحاول استكشاف سبل الخروج من الصراع في لبنان.

وأكد انه سيقدم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحا لإنشاء بعثة للمساهمة في امن البحر الأحمر غدا الخميس، وسيتطلب إجماع الدول الأعضاء لتنفيذه.