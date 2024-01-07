إيلاف من القاهرة: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده "ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة، طالما بقي المصريون على قلب رجل واحد، في حالة من الوحدة".

وقال السيسي في كلمته تهنئة للأقباط، لمناسبة عيد الميلاد، في مقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" العاصمة الإدارية الجديدة، "إن شاء الله العام الحالي، يكون عاماً سعيداً على الجميع، ونتجاوز فيه الأزمات الموجودة، ونتمنى من الله ألا تستمر أكثر من ذلك".

وقال السيسي إنَّ مصر تسعى لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات "لكي يتم التخفيف عن أشقائنا في غزة"، ثم بعد ذلك يكون هناك حل للقضية "التي تتجدد كل بضع سنوات وتؤلمنا جميعاً".

ووصف السيسي موقف مصر بأنه "محترم".

برقية تهنئة

وكان السيسي أرسل برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وجاء في البرقية: ”يسرني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث إلى قداستكم وإلى جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة".

واختتم السيسي برقيته قائلاً: "مع بدء العام الجديد، أتمنى لجميع الإخوة الأقباط عاما مليئا بالنجاح والتوفيق تتحقق فيه آمالهم وطموحاتهم، ولمصرنا العزيزة ولكل أبنائها دوام الرفعة والتقدم والرخاء.. مع أطيب تمنياتي.. وكل عام وأنتم بخير".

"تحيا مصر"

واستقبل البابا تواضروس الرئيس السيسي على سلالم الكاتدرائية بالورود وسط أجواء من الفرح والسعادة. فيما التقاه شعب الكنيسة بالزغاريد والورود ملوحين بأعلام مصر مرددين هتافات «تحيا مصر» و«بنحبك يا سيسي».

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد الذي بدأ مساء السبت.

وهنأ السيسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجموع الأقباط وكل المصريين والعالم أجمع، لمناسبة عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذكسية.

كاتدرائية "ميلاد المسيح"

وفتحت الكاتدرائية أبوابها في الساعة الخامسة مساء لدخول المصلين.

وتعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتى افتتحها الرئيس السيسي في عام 2019؛ هي الأكبر في الشرق الأوسط، وتسع لـ8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 متراً.

وتقع الكاتدرائية الجديدة شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبي الحديقة المركزية بالعاصمة الجديدة، على مساحة 15 فدانا، أي ما يعادل 63 ألف متر مربع.