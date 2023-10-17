إيلاف من لندن: تم الاعلان في بغداد الثلاثاء عن تلقي السوداني دعوة من السيسي للمشاركة في قمة طارئة في القاهرة، فيما تستقبل بغداد غدا مؤتمرًا طارئًا للبرمان العربي حول الاعتداءات الاسرائيلية.

وتلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في قمة طارئة ستُعقد في القاهرة من دون الكشف عن موعدها.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان صحافي تابعته "ايلاف" ان القمة ستضمّ مجموعة من القادة والزعامات العربية والإقليمية (من دون ذكر اسمائهم) لمناقشة الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزّة والاعتداءات التي يتعرض لها أبناء شعبنا الفلسطيني".

مباحثات مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

وعلى الصعيد نفسه فقد بحث السوداني في بغداد اليوم مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتّوح والوفد المرافق له الأوضاع الراهنة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات التي توجهها قوات الاحتلال الصهيوني للمدنيين العزّل في قطاع غزّة وتداعياتها الخطيرة كما اوضح مكتبه.

وجدد المسؤول العراقي "مواقف العراق الثابتة والمبدئية المستندة إلى موقف شعبنا والتزامه الأخلاقي والشرعي تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيرًا إلى مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي واستمرار المشاورات مع قادة المنطقة والعالم من أجل احتواء الأزمة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين المأساوية".

من جانبه ثمن المسؤول الفلسطيني المواقف الرسمية العراقية المعلنة من الصراع في غزة والجهود التي تصبّ في مسار العمل على تأكيد الحق الفلسطيني وتثبيته.

مؤتمر طارئ في بغداد

يعقد الاتحاد البرلماني العربي الذي يترأسه رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مؤتمرا طارئا غدا في بغداد حول تطورات الصراع في غزة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي ان المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي سيعقد في القصر الحكومي ببغداد غدا الاربعاء .

وكان مجلس النواب العراقي قد دعا الاحد الماضي في جلسة طارئة نظراءه في البرلمانات العربية إلى عقد "جلسة طارئة" في بغداد لمناقشة القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة.

ودان المجلس "سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل، ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المغتصبة".. ودعا الحكومة العراقية لـ"اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بإسناد وإغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة".

وطالب مجلس النواب العراقي، البرلمانات العربية، إلى "عقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد، لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية".

كما شدد على الامم المتحدة بضرورة الأمم المتحدة بـ"العمل الفوري على فتح منافذ إيصال المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني"، ومجلس الأمن الدولي بـ"تحمل مسؤوليته باتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد والقتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني".

واكد على ضرورة "فتح منافذ رسمية للتبرعات والمساهمات الحكومية وغير الحكومية لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني".. فضلاً عن التأكيد على "موقف العراق الثابت والداعم من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته الكاملة على أراضيه".