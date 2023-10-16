إيلاف من لندن: انتهت في بغداد الاثنين اجتماعات وزراء العدل العرب فيما دعا ابو الغيط الى ايقاف مذبحة إسرائيل في غزة فورًا وإنهاء العمليات العسكرية وفتح ممرات آمنة لدخول الماء والغذاء والمعونات الانسانية الاخرى وانقاذ الجرحى هناك.

وقال أحمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية في كلمة لدى افتتاح اجتماعات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب في بغداد اليوم ان غزة محاصرة منذ 17 عامًا تحت سمع وبصر العالم .. واشار الى ان المذبحة التي ترتكب في غزة لن تبقى فقط عارا يلاحق اسرائيل انما وصمة على جبين المجتمع الدولي والضمير العالمي .. مؤكدا "ان التهجير القسري للسكان هو جريمة حرب، وعدم التمييز بين العسكريين والمدنيين هو الآخر جريمة حرب".

وطالب ابو الغيط بعمل وأفق سياسي يحقق وجود دولة فلسطين وبخلاف ذلك ستظل الامور كذلك جولة بعد اخرى.

اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد الاثنين 16 تشرين الاول اكتوبر 2023 (الوكالة الوطنية)

وعبر ابو الغيط عن الاسف لان جرائم ومذابح قوات الاحتلال الاسرائلي تنفذ بناء على ضوء اخضر من العالم الغربي في مخالفة لكل مبادئ القانون الانساني الدولي.

العراق تسلم رئاسة مجلس وزراء العدل العرب

ثم تسلم وزير العدل العراقي خالد شواني رئاسة مجلس وزراء العدل العرب من الرئيس السابق وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قائلا ان الحكومة العراقية خصصت مساحة واسعة من برنامجها لتطوير المنظومة العدلية والجهاز القضائي .

وأكد شواني في كلمة له ان العراق استعاد مكانته العربية بعد القضاء على الإرهاب، وان الحكومة اتخذت سياسة خارجية متوازنة بالانفتاح على المجتمع الدولي. واشار الى ان المنطقة تعاني من تحديات خطيرة اقتصادية واجتماعية وامنية كالفساد وتهريب الاموال وتجارة المخدرات .

بدوره اكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ان "الانسان العربي لاسيما النساء والأطفال مازالوا ينتظرون الكثير من العدالة ويجب ان يكونوا محور اهتمامنا".

حل عادل للقضية الفلسطينية

وفي ختام اجتماعهم فقد اكد وزراء العدل العرب تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعا لايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية .

وطالب المجلس الوزاري في بيان ختامي بوقف استهداف المدنيين وتقديم المساعدات الضرورية لهم من ادوية واغذية وفك الحصار عن غزة .

وشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية بالعمل الجاد على وقف العدوان الاسرائيلي على غزة وايجاد حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية .

السوداني لعمل مشترك لوقف العدوان الاسرائيلي

وخلال اجتماع لرئيس الوزراء اعراقي محمد شياع السوداني مع وزراء العدل العرب الذين اقام لهم مأدبة غداء فقد أشاد بجهودهم في عقد اجتماع مجلس وزراء العدل العرب في بغداد، وبمخرجاته التي تصبّ في تعزيز التعاون العربي بمجال تبادل الخبرات القانونية والعدلية.

وأكد تطلع العراق إلى إقامة أفضل العلاقات مع أشقائه العرب، والتعاون البناء في مختلف المجالات، والعمل المشترك نحو خدمة القضايا وتقدم البلدان العربية وازدهار شعوبها.

وجدد السوداني خلال اللقاء، موقف العراق الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية، مؤكداً أن استمرار انتهاكات الاحتلال الصهيوني الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يستدعي المزيد من العمل العربي المشترك لإيقاف العدوان الوحشي الذي أوغل في استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنى التحتية في قطاع غزة.

البيان الختامي

وتضمن البيان الختامي اتفاقيات نصت على محاربة الإرهاب وغسيل الاموال وملاحقة الفاسدين ووضع خطوات حاسمة لملاحقة الاموال المهربة.

وبحث المؤتمر قضايا تتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وجرائم المعلوماتية فضلا عن منع دفع الفدية عن الجرائم التي يرتكبها الإرهابيون والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان.

وانطلقت فعاليات اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب امس الاحد بدورته 39 بحضور وزراء العدل في وضم الاجتماع كلاً من وزراء العدل في الأردن والسعودية والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والمغرب وليبيا، فضلاً عن العراق البلد المضيف.