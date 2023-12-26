كييف (أوكرانيا): عادت أغنية عيد الميلاد Carol of the Bells المعروفة في كافة انحاء العالم الانغلوساكسوني، الى العاصمة الاوكرانية حيث تولت عزفها اوركسترا كييف الفيلهارمونية لسبب لا يعرفه معظم الناس، وهو ان هذه الأغنية كانت في الأصل أغنية أوكرانية تقليدية.

الأغنية المعروفة باسم شيدريك أو أنشودة رأس السنة، أغنية تقليدية ميلادية ألفها الملحن ميكولا ليونتوفيتش في بداية القرن العشرين وتم أداؤها لأول مرة في كييف مع حلول عيد الميلاد عام 1916.

هذه السنة، أدت جوقة الإذاعة الأوكرانية هذه المقطوعة عشية عيد الميلاد، الذي يحتفل به للمرة الأولى في أوكرانيا تزامناً مع العالم الغربي في 25 كانون الأول/ديسمبر كعلامة على القطيعة مع الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وصادق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسمياً على نقل موعد الاحتفالات بعيد الميلاد من السابع من كانون الثاني/يناير إلى 25 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء في مذكرة مرفقة لنصّ القانون الذي أقرّه النواب "أخضع الشعب الأوكراني لفترة طويلة للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريباً بما يشمل التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير".

وتابعت المذكرة أنّ "النضال (..) المجدي لترسيخ الهوية يساهم في رغبة كل مواطن أوكراني بعيش حياة خاصة به وتقاليد وأعياد خاصة به".

نقل عيد الميلاد

ويندرج نقل موعد عيد الميلاد في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتّخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتنأى بنفسها عن موسكو.

الحفل في كييف أعاد للمرة الأولى إنتاج العرض الأول للأغنية في قاعة كارنيغي بنيويورك، والذي حدث في تشرين الأول/اكتوبر 1922 عندما أعلنت أوكرانيا استقلالها عام 1918 في أعقاب ثورة تشرين الاول/أكتوبر وكانت تكافح، لكن بدون جدوى، للدفاع عنه.

أرسل رئيس جمهورية أوكرانيا الشعبية القومي سيمون بتليورا، في 1919 الجوقة الوطنية الأوكرانية في جولة إلى أوروبا الغربية ثم إلى الولايات المتحدة للدفاع عن استقلال البلاد.

تقول تينا بيريسونكو إحدى منظمي الحفل الموسيقي الاحد، "أراد بتليورا إقناع الغربيين بالاعتراف باستقلال أوكرانيا، وأطلق مشروع دبلوماسية الموسيقية هذا".

كانت الاغنية التقليدية الاوكرانية شيدريك التي أصبحت لاحقا Carol of the Bells ضمن هذا البرنامج.

ثم تم دمج أوكرانيا في الاتحاد السوفياتي عام 1922.

من أصل أوكراني

لم يعرف الملحن ميكولا ليونتوفيتش مدى شهرة ونجاح عمله، فقد تم اغتياله على يد عميل سوفياتي عام 1921، بحسب وزارة الثقافة الأوكرانية.

في 1936، تولى الأميركي من أصل أوكراني بيتر ويلهوسكي، هذه المقطوعة الموسيقية وكتب الكلمات تحت عنوان Carol of the Bells.

اغتيل سيمون بتليورا الذي كان مقيما في المنفى في باريس، هناك عام 1926 على يد الفوضوي اليهودي، صموئيل شوارتزبارد الذي حمله مسؤولية المذابح بحق اليهود التي ارتكبت في أوكرانيا عام 1919.

أوكرانيا التي أصبحت مستقلة مجددا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، تكافح من جديد منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم وبدء الحرب في شرق أراضيها عام 2014، ثم حصول الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير 2022.