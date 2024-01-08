إيلاف من بيروت: أكدت مصادر متقاطعة إقدام إسرائيل على اغتيال مسؤول عسكري بارز في حزب الله الاثنين، باستهداف سيارته في مرجعيون في جنوب لبنان.

وأكدت التقارير أن المستهدف بعملية الاغتيال هو المسؤول العسكري في حزب الله وسام الطويل، الذي لقي حتفه فورًا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مرجعيون كانت على طريق الدبشة في خربة سلم.



صورة يتداولها الناشطون للقيادي في حزب الله الذي قتلته إسرائيل صباح اليوم

أكدت وكالة فرانس برس أن الغارة أدت إلى مقتل المسؤول العسكري البارز في حزب الله، وأن الطويل كان يتولى مسؤولية قيادية في إدارة العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، فيما أكدت قناة العربية أن الطويل مسؤول في فرقة الرضوان، وهي قوات النخبة في حزب الله.

وفي وقت لاحق، نعى حزب الله في بيان "المجاهد القائد وسام حسن طويل" من بلدة خربة سلم، وهذه أول مرة يستخدم فيها حزب الله صفة "قائد" عند نعي أحد عناصره.

ويعد طويل القيادي العسكري الأعلى رتبة في حزب الله الذي يقتل بنيران إسرائيلية منذ بدء التصعيد عند الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح الاثنين أن مقاتلاته استهدفت بنية تحتية لحزب الله داخل لبنان، ومواقع عسكرية عمل منها مقاتلو حزب الله لضرب شمال إسرائيل.