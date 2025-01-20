منذ 1981، يطل الرئيس المنتخب قبل بدء ممارسة مهامه الدستورية، على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول في واشنطن رافعاً يده اليمنى، قائلاً "أقسم (أو أقر) بأنني سوف أقوم بتنفيذ متطلبات منصب رئيس الولايات المتحدة بكل أمانة، وبكل ما أستطيع سأدافع وأحافظ وأحمي دستور الولايات المتحدة الأمريكية".

ويصاحب حفل التنصيب طقوساً ورموزاً واحتفاء مميزاً يجعله مختلفاً عن سائر عمليات التنصيب لرؤساء وزعماء العالم.

وأعلنت اللجنة المشتركة للكونغرس الخاصة بمراسم التنصيب توزيع أكثر من 220 ألف تذكرة لحفل التنصيب الستين المخصص لفترة دونالد ترامب الثانية، ويستطيع الراغبون في حضور مراسم التنصيب طلب التذاكر من خلال أعضاء الكونغرس.

ويمكن حضور الحفل أيضاً في مناطق المشاهدة غير المخصصة للتذاكر في منتزه ناشيونال مول، لكن برودة الطقس الشديدة المتوقعة في ذلك اليوم أدت لنقل التنصيب لداخل مبنى الكابيتول.

غير محدد في الدستور

ينص التعديل العشرون للدستور الأمريكي على أن فترة ولاية كل رئيس منتخب للولايات المتحدة تبدأ في ظهر يوم 20 كانون الثاني (يناير) من العام التالي للانتخابات، ويجب على كل رئيس أن يقسم اليمين قبل تولي المهام.



وقال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة نيويورك ريتشارد بيلدس لبي بي سي، إن الدستور يتطلب أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية قبل أن يصبح رئيساً، لكنه لا يحتاج إلى أدائه بأي شكل معين، مثل الشكل العام في يوم التنصيب، ويمكنه أن يؤدي هذا القسم بخصوصية.



وأوضح المختص في التاريخ الأمريكي الحديث وأستاذ التاريخ في جامعة باث سبا البريطانية كليفورد ويليامسون لبي بي سي أن التنصيب كان حدثاً عاماً منذ الأيام الأولى للجمهورية، على الرغم من أنه لم يُحدد كحدث عام في الدستور.

ورأى بيلدس أن "هذه الطقوس المنتظمة مهمة للديمقراطيات، حتى لو لم تكن مطلوبة قانوناً".

وترى اللجنة أن تغير تقاليد التنصيب على مر السنين، لا يغير الهدف الأساسي من التنصيب، مضيفةً أن مراسم التنصيب وخطاباتها والاحتفالات المصاحبة لها تمثل التجديد واستمرارية القيادة.

أين يقام حفل التنصيب تاريخياً؟

في 27 نيسان (أبريل) 1789، أدى جورج واشنطن اليمين الدستورية لأول مرة على شرفة القاعة الفيدرالية في مدينة نيويورك، التي كانت آنذاك العاصمة المؤقتة للولايات المتحدة.

وبعد أربع سنوات، في الرابع من آذار (مارس) 1793، أقيم تنصيب واشنطن للمرة الثانية في فيلادلفيا، حيث اتخذت الحكومة مقراً مؤقتاً بينما كانت العاصمة الدائمة قيد الإنشاء على طول نهر بوتوماك.

أول تنصيب عند مبنى الكابيتول الأميركي

وبحلول شهر آذار (مارس) من عام 1801، انتقل مقر الحكومة الأمريكية إلى واشنطن العاصمة حيث كانت الشوارع موحلة، ويكاد يكون من المستحيل عبورها.

في ذلك الوقت، كان مبنى الكابيتول يتألف من جناح واحد فقط، يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومكتبة الكونغرس والمحكمة العليا، وكلها تحت سقف واحد.

وفي الرابع من آذار (مارس) 1801، سار الرئيس المنتخب توماس جيفرسون برفقة عدد قليل من المرافقين إلى مبنى الكابيتول من مسكنه القريب، ليصبح أول رئيس يُنصّب في العاصمة الجديدة.

بعد دخول قاعة مجلس الشيوخ، التي تعرف الآن بقاعة المحكمة العليا القديمة، أدى جيفرسون على الفور اليمين الدستورية تحت إشراف رئيس المحكمة العليا جون مارشال وخاطب الجمهور المتجمع في قاعة مجلس الشيوخ.

كان تنصيب أندرو جاكسون في 1829 هو الأول من بين 35 تنصيباً أُقيم على الجهة الشرقية من مبنى الكابيتول، لكن تنصيبه الثاني في عام 1833 أُقيم داخل قاعة مجلس النواب بسبب سوء حالته الصحية وسوء الأحوال الجوية.

وأقسم الرؤساء من مارتن فان بورين في 1837 إلى ثيودور روزفلت في 1905 اليمين عند الجهة الشرقية من مبنى الكابيتول.

وفي 1909، أجبرت عاصفة ثلجية حفل تنصيب ويليام هوارد تافت على الانتقال إلى قاعة مجلس الشيوخ.

Getty Images حضور لحفل تنصيب الرئيس فرانكلين روزفلت عند الرواق الجنوبي للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 20 يناير/كانون الثاني 1945

وفي 1913، استأنف وودرو ويلسون استخدام الجهة الشرقية لتنصيبه، وخلال تنصيب فرانكلين روزفلت في 1945، وفي ظل إرهاق الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، اختار روزفلت إقامة احتفال بسيط ومتواضع في الرواق الجنوبي للبيت الأبيض، وفق مكتبة الكونغرس.

في 1949، شهد تنصيب هاري ترومان عودة الاحتفالات إلى الجهة الشرقية للكابيتول، واستمرت هناك حتى تنصيب جيمي كارتر في عام 1977.

الانتقال إلى الواجهة الغربية

Getty Images حفل التنصيب في الجانب الغربي من الكابيتول يوفر الفرصة لمشاهدة الحفل من منتزه ناشيونال مول وصولاً إلى النصب التذكاري لواشنطن

كان حفل تنصيب رونالد ريغان الأول في عام 1981، هو الأول الذي أقيم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول، وهو الموقع المعتاد منذ ذلك الحين.

وقال المؤرخ الأمريكي وأستاذ التاريخ في الجامعة الأمريكية في العاصمة واشنطن آلان ليختمان لبي بي سي، إن مبنى الكابيتول يعد قلعة الديمقراطية الأمريكية، وتنظيم التنصيب هناك يؤكد الالتزام بالديمقراطية المرتبطة بسيادة الشعب.

وأوضح بيلدس لبي بي سي، أن إقامة الحفل عند الواجهة الغربية للكابيتول توفر الخلفية الأكثر جاذبية من الناحية البصرية للمراسم، ويتيح حضور أكبر عدد من الناس أيضاً.

وعزا ويليامسون خلال حديثه مع بي بي سي، النقل إلى الجانب الغربي إلى الرغبة بمواجهة منتزه ناشيونال مول، حيث يتدفق كل 4 سنوات مئات الآلاف إلى واشنطن لمتابعة الحفل، وإلى قدرة المساحة الموجودة على استيعابهم وصولاً إلى النصب التذكاري لواشنطن الذي أقيم تكريماً لجورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة.

وأوضح ليختمان لبي بي سي أن إقامة التنصيب عند الواجهة الغربية يأتي مقابلاً لنصب واشنطن، وفي ذلك احتفال بأول رئيس أمريكي وخطاب تنصيبه.

كما أوضحت اللجنة، أن النقل جاء لتقليل تكاليف البناء وتحسين الرؤية لعدد أكبر من المتفرجين.

Getty Images الرئيس رونالد ريغان يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية عام 1985

في مناسبات مختلفة، أقيمت مراسم التنصيب داخل مبنى الكابيتول أو البيت الأبيض، بسبب سوء الأحوال الجوية أحياناً، أو بسبب مصادفة موعد التنصيب يوم الأحد.

وفي ولاية ريغان الثانية التي بدأت 1985، أُجبر الرئيس على إقامة حفل التنصيب داخل قاعة الكابيتول بسبب الطقس البارد، ليعود الحفل بعد ذلك إلى الواجهة الغربية.

وبعد 40 عاماً أعلن ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" نقل الحفل إلى داخل الكابيتول للمرة الأولى من تنصيب ريغان الثاني، بسبب الأحوال الجوية قارسة البرودة.

يُتوقع أن تكون درجة الحرارة، الاثنين، قرابة 6 درجات مئوية تحت الصفر عند الظهر، وهو الطقس الأبرد منذ تنصيب ريغان 1985 وسط درجة حرارة 14 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي مناسبات قليلة، بعد وفاة أو استقالة رئيس، أدى الرئيس الجديد القسم في مراسم صغيرة في مكان آخر.

أماكن تأدية القسم

وحتى تنصيب الرئيس جوزيف بايدن جونيور في 2021، أدى رؤساء الولايات المتحدة البالغ عددهم 46 رئيساً القسم 73 مرة.

ويعود اختلاف الرقمين إلى وجوب تأدية الرئيس للقسم في بداية كل فترة ولاية، ولأن يوم التنصيب كان يصادف أحيانًا يوم الأحد، فقد أدى أربعة رؤساء (رذرفورد هايز 1877، وودرو ويلسون 1917، ودوايت أيزنهاور 1957، وريغان 1985) القسم بشكل خاص قبل مراسم التنصيب العامة.

وأدى الرئيس تشستر آرثر القسم بشكل خاص بعد وفاة الرئيس جيمس جارفيلد ومرة ​​أخرى بعد يومين في مبنى الكابيتول.

ويوضح الجدول التالي أماكن تأدية القسم من قبل رؤساء الولايات المتحدة، تاريخياً.

منصة التنصيب

تُبنى منصة التنصيب بشكل كامل لكل حفل، وهي مصممة لتندمج معمارياً مع مبنى الكابيتول الأمريكي، وفق اللجنة المشتركة.

تبلغ مساحة المنصة أكثر من 10 آلاف قدم مربع، وتستوعب تقليدياً أكثر من 1400 شخص على الأقل، بما في ذلك: الرئيس ونائب الرئيس وعائلاتهم، الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب وعائلاتهم، رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا المساعدون، الرؤساء السابقون، السلك الدبلوماسي، أعضاء مجلس الوزراء والمرشحون، أعضاء الكونغرس، المحافظون، هيئة الأركان المشتركة، وغيرهم من الضيوف.

وأوضحت إليزا داكوورث من الفريق الإعلامي للّجنة لبي بي سي، أن مساحة المنصة هي ذات مساحة كل منصة مستخدمة منذ مراسم تنصيب جورج بوش الابن في عام 2005.

وتتولى اللجنة مسؤولية تخطيط وتنفيذ مراسم تنصيب الرئيس المنتخب ونائبه في مبنى الكابيتول منذ 1901، وفق داكوورث.

وبدأ بناء منصة تنصيب ترامب في 18 سبتمبر/أيلول 2024، في الحفل الذي يحمل رقم 60 وسيحمل شعار "ديمقراطيتنا الدائمة: وعد دستوري"، بحسب داكوورث.

حفل التوقيع وغداء التنصيب

Getty Images الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد التوقيع على أولى أوامره في 20 يناير/كانون الثاني 2009

وبعد مراسم أداء القسم، يجتمع الرئيس في غرفة الرئيس بجوار قاعة مجلس الشيوخ لتوقيع الترشيحات وأحياناً المذكرات أو الإعلانات أو الأوامر التنفيذية.

Getty Images غداء التنصيب للرئيس الأمريكي باراك أوباما في 20 يناير/كانون الثاني 2009

ويستضيف أعضاء اللجنة المشتركة غداءً تكريماً للرئيس ونائب الرئيس بعد تأدية القسم في قاعة التماثيل الوطنية في مبنى الكابيتول.

ويحضر الغداء قرابة مئتي ضيف بما في ذلك الرئيس الجديد ونائب الرئيس وأفراد أسرتيهما والمحكمة العليا وأعضاء مجلس الوزراء وأعضاء القيادة في الكونغرس.

ويعود هذا التقليد إلى عام 1897، عندما أقامت لجنة الترتيبات بمجلس الشيوخ غداءً للرئيس ماكينلي والعديد من الضيوف الآخرين في مبنى الكابيتول الأمريكي، لكنه لم يبدأ في شكله الحالي حتى عام 1953.

ففي 1953، تناول الرئيس أيزنهاور وزوجته وخمسون ضيفاً آخرين من اللجنة المشتركة للترتيبات وجبة عشاء من الدجاج بالكريمة ولحم الخنزير المشوي وفطائر البطاطس في قاعة مجلس الشيوخ القديمة.