استعرض وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي خلال استقباله لمسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في العُلا، اليوم الاثنين.

وبحث الجانبان في تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لجهة المساعدات الإنسانية، ومنع امتداد نيران حرب القطاع الى دول الجوار.

بوريل

وأشار بوريل إلى هذا اللقاء في تدوينة عبر حسابه على منصة X، كاتبًا أنه ناقش الحرب في غزة ومبادرة السلام المشتركة في اجتماع مع وزير الخارجية السعودي.

وأضاف: "تحدثنا عن مبادرة السلام المشتركة وخطوات ترجمة الإجماع الدولي على حلّ الدولتين إلى واقع"، في إشارة إلى ما يعرف بـ"مبادرة يوم السلام المشتركة" التي أعلنت في سبتمبر(أيلول) الماضي".

وتابع: "سيكون الطريق صعبًا، لكن لا يوجد بديل للسلام".

وذكر المسؤول الأوروبي أنه وجّه الدعوة للأمير فيصل لزيارة بروكسل في 22 يناير(كانون الأول).