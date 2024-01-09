إيلاف من الكويت: في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادرها قولها إن الحكومة الخامسة والأربعين في تاريخ البلاد، الأولى في عهد الأمير الشيخ مشعل الأحمد، "ستشهد تغييراً واسعاً في أسماء الوزراء".

وبحسب "القبس"، أكدت هذه المصادر أنه منذ أن أصدر الشيخ مشعل الأحمد الخميس 4 يناير الجاري أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، "لا تزال مهمة تشكيل الحكومة مستمرة، حيث يجري اعتماد مفهوم جديد في اختيار أسماء الوزراء قبل رفعها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد".

أضافت "القبس": "شددت المصادر على أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح سيختار أعضاء التشكيلة الحكومية وفق معايير الكفاءة والقدرة على التخطيط وتغيير أوضاع البلاد للأفضل، وتحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم، وإنجاز مشاريع التنمية المتعثرة، ومحاربة الفساد، ومعالجة الخلل في أداء جهات الدولة، والعمل على تصحيح المسار تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد".

المصدر: "القبس"