إيلاف من بيروت: شنّ الجيش الإسرائيلي، سلسلة غارات واسعة بالمدفعية والطائرات الحربية والمسيرة على جنوب لبنان أمس الثلثاء مستهدفًا مواقع وقوات تابعة لحزب الله، فيما أُعلِن عن مقتل قائد القوة الجوية التابعة للحزب في الجنوب.

وكان حزب الله قد نعى في بيان، قائد القوة الجوية "علي حسين برجي (أبو مهدي) من بلدة مركبا في جنوب لبنان".

وفيما حمّله الجيش الإسرائيلي مسؤولية تنفيذ عشرات العمليات بواسطة الطائرات المسيرة المتفجرة ومن بينها استهداف مقر القيادة الشمالية في وقت سابق اليوم، نفى حزب الله مسؤولية برجي عن هذه العمليات.

كما نعى الحزب أربعة من مقاتليه معلنًا أن "المقاومة الإسلامية في ‏لبنان استهدفت ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية"، ردا على اغتيال القيادي في حماس، صالح العاروري، والقيادي الميداني في صفوف الحزب، وسام الطويل.‏