الرياض: تشهد منطقة "ديزني ذا كاسل"، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي، توافد أعداد كبيرة من الزوار والسياح، منذ افتتاحها شهر تشرين الأول (نوفمبر) الماضي.

ويعد إنشاء قلعة ديزني في الرياض، ضمن تنويع عروض الترفيه والترويج للسياحة، حيث تقدم مجموعة من التجارب التفاعلية ليستمتع بها الزوار، منها مقابلة شخصيات ديزني المحبوبة، ومشاهدة العروض الحية الجذابة، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات سرد القصص التفاعلية؛ حيث يمكن للأطفال ارتداء ملابس الأميرة أو الأمير المفضل لديهم والشروع في مغامرتهم السحرية، بينما يمكن للكبار الانغماس في الحنين إلى طفولتهم واستعادة ذكرياتهم.

خيارات الترفيه

وتستضيف القلعة مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار، من المسيرات المبهرة وعروض الألعاب النارية، إلى المسرحيات الموسيقية والعروض المسرحية.

ويحتفي موسم الرياض في نسخته الرابعة تحت شعار Big Time، بعدد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، والفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها نخبة من المشاهير.