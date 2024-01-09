إيلاف من الرياض: ينطلق "ملتقى طويق للنحت" 2024" بنسخته الخامسة خلال الفترة ما بين 14 يناير(كانون الثاني) و8 فبراير(شباط) 2024.

ويشتمل هذا العام على صناعة 30 منحوتة من حجر الغرانيت من أرض السعودية، سيُبدع في نحتها 30 فنان من مبدعي المملكة ودول العالم، على أن تتوزع في أرجاء العاصمة لتصوّر مشهدًا فنيًا وثقافيًا، يُعزِّز الإبداع، ويثري حياة سكان وزوّار العاصمة.



الرياض آرت

ويشكّل "ملتقى طويق للنحت" أحد مشاريع برنامج "الرياض آرت" الذي يُعدّ أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في 19 مارس(آذار) 2019، بقيادة وإشراف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء ومجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بهدف تحويل العاصمة السعودية إلى معرضٍ فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة.



الرويتع

وأوضحت مديرة ملتقى طويق للنحت، سارة الرويتع: أن طويق للنحت يعد حدثًا دوليًا مهمًا في عالم النحت، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، حيث يشارك في الملتقى نخبة من المواهب الوطنية والعالمية لتجسيد العمل الفني الإبداعي من خلال النحت الحيّ.

وأضافت، أن الملتقى في نسخته الخامسة سيشتمل عدة ورش عمل وحوارات فنية وثقافية التي تسهم توفير منصة حاضنة لمختلف الأفكار لخلق نسيج فني إلهامي يدعم المهتمين في الوسط الثقافي.

الجدير بالذكر أن الملتقى يستقبل كافة المهتمين والزوار لمشاهدة النحت الحيّ من الساعة 10 صباحًا حتى 12:30 مساءً ومن الساعة 2 حتى 5 مساءً بتوقيت المملكة، في كافة أيام الأسبوع ماعدا يوم الأحد.

للمزيدٍ من المعلومات حول "ملتقى طويق للنحت 2024" و"برنامج الرياض آرت"، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني: www.riyadhart.sa