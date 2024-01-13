إيلاف من لندن: حذر وزير الدفاع البريطاني، من أنه يجب على إيران أن تطلب من حلفائها "التوقف والكف عن الأعمال العدوانية الاستفزازية".

وفي تعليقات تهدف إلى اتخاذ موقف متشدد تجاه إيران، حذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس من أن "الحدود قد تم تجاوزها بالفعل".

وقال شابس، بعد أن شنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة غارات جوية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إن النظام الإيراني يجب أن يطلب من وكلائه في الشرق الأوسط "التوقف والكف".

ضربات جوية

ونفذت الأطراف الغربية ضربات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وردا على سؤال حول رسالته إلى إيران، قال شابس لصحيفة (التلغراف): "يجب أن تحصل على المتمردين الحوثيين، وغيرهم ممن يعملون كوكلاء لك، وحزب الله اللبناني أمثلة واضحة، [و] البعض في العراق وسوريا، يجب أن تحصل على يجب على هذه المنظمات المختلفة أن تتوقف وتتوقف لأننا، العالم، صبرنا ينفد.

وتابع: "إننا نراكم، ونرى من خلال ما تفعلونه. ونرى كيف تفعلون ذلك، وخاصة المتمردين الحوثيين، ولا يمكن أن يأتي أي خير من ذلك".

يذكر أن الحوثيين جزء من تحالف إقليمي متحالف مع إيران يضم أيضا حماس وحزب الله اللبناني. وهم يحكمون مساحات واسعة من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، على بعد أكثر من ألف ميل من إسرائيل.

وحملت إيران وحلفاؤها، إسرائيل مسؤولية عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، قائلة إن "دائرة الصراع" في المنطقة تحركها "جرائمها المستمرة".