تايبيه: دعت تايوان الصين الأحد الى "مواجهة الواقع" واحترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز لاي تشينغ-تي المؤيد لاستقلال الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي وتعتبرها بكين جزءا من أراضيها.

وتعهّد لاي تشينغ-تي، مرشح الحزب الديموقراطي التقدمي ونائب الرئيسة المنتهية ولايتها تساي إنغ وين، السبت الدفاع عن الجزيرة في مواجهة "تهديدات الصين المستمرة وترهيبها".

وكانت الصين قد اعتبرت أن لاي "خطر جسيم" بسبب مواقفه المؤيدة للاستقلال. وبعد فوزه السبت، شددت بكين على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية".

ودعت الخارجية التايوانية بكين الى "احترام نتائج الانتخابات الرئاسية".

وحضت الوزارة في بيان "سلطات بكين على احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع والتخلي عن قمع تايوان، من أجل عودة التفاعلا