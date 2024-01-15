إيلاف من لندن: عرض وزير الدفاع البريطاني، اليوم الإثنين، في حديث شامل رؤيته لردع التهديدات، والقيادة بين الحلفاء، والدفاع عن المملكة المتحدة.

وفي حديثه في "لانكستر هاوس" دعا وزير الدفاع غرانت شابس أعضاء حلف شمال الأطلسي أن يزيدوا إنفاقهم الدفاعي إلى ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال شابس إنه في وسط الصراع في أوكرانيا، والحرب في غزة، والعمليات العسكرية الجارية في اليمن، "الآن هو الوقت المناسب لجميع الدول الحليفة والديمقراطية في جميع أنحاء العالم لضمان زيادة إنفاقها الدفاعي". لأن عصر مكاسب السلام قد انتهى.

واتفق أعضاء الناتو في عام 2006 على أن تنفق كل دولة ما لا يقل عن 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، لكن شابس قال إن أحدث الأرقام أظهرت أن سبع دول فقط من أصل 31 دولة حققت هذا الهدف.

وقال وزير الدفاع إن المملكة المتحدة نفسها تنفق حاليًا أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني سنويًا على الدفاع، وهو ما قال إنه "بشكل مريح" أعلى من هدف 2٪.

تعهد جونسون

لكن وزير الدفاع، تمسك بالتعهد الذي قطعه بوريس جونسون في عام 2022 ليصل هذا الرقم إلى 2.5٪ - على الرغم من أنه، على عكس رئيس الوزراء السابق، لم يحدد موعدًا نهائيًا لعام 2030.

وقال: "لقد اتخذنا القرار الحاسم بتحديد تطلعاتنا للوصول إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، وبينما نحقق الاستقرار وننمو الاقتصاد، سنواصل السعي لتحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن."

تهديدات مشتركة

وفي مكان آخر من كلمته، قال السيد شابس إن "التهديدات المشتركة" المتمثلة في عدوان الدولة والإرهاب تهدد "بتمزيق النظام الدولي القائم على القواعد، والذي أنشئ للحفاظ على السلام بعد الحرب العالمية الثانية" - مضيفًا أن العالم "للأسف أصبح خطيرا أكثر بكثير من ذلك عما كان عليه منذ انتهاء الصراع الضخم".

وشدد على التزام حكومة المملكة المتحدة بمساعدة أوكرانيا ضد الغزو الروسي، مؤكدا أن بريطانيا قامت حتى الآن بتدريب 60 ألف جندي أوكراني منذ بدء الحرب.

وقال وزير الدفاع البريطاني أن المملكة المتحدة هي "الوصي على التجارة الحرة الدولية" حيث دافع عن العمل المشترك مع الولايات المتحدة لضرب مواقع المتمردين الحوثيين في اليمن رداً على استهدافهم للسفن في ممر الشحن في البحر الأحمر.

نشر آلاف الجنود

وبعد الضربات الجوية الملكية الأسبوع الماضي ضد الحوثيين في اليمن والإعلان عن حزمة دعم بريطانية إضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، أعلن وزير الدفاع أنه في النصف الأول من عام 2024، سيتم إرسال 20 ألف جندي من البحرية الملكية وسينتشر الجيش البريطاني والقوات الجوية الملكية في جميع أنحاء أوروبا للمشاركة في تمرين المدافع الصامد - Steadfast Defender 24 للرد على تهديدات بوتين.

وستشهد التدريبات انضمام القوات المسلحة البريطانية إلى آلاف الأفراد من 31 حليفًا في الناتو والسويد، للعمل في عدة دول، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لحلف الناتو.

وسيشهد النشر استخدام المملكة المتحدة لأحدث الطائرات المقاتلة وطائرات المراقبة التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، والسفن الحربية والغواصات الأكثر تقدمًا التابعة للبحرية الملكية، ومجموعة كاملة من قدرات الجيش، بدءًا من الخدمات اللوجستية إلى المدرعات وحتى قوات العمليات الخاصة.