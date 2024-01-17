دافوس: حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء من أن أي "مواجهة شاملة" بين إسرائيل ولبنان ستكون "كارثية تماما" في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد غوتيريش في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في غزة.

واندلعت الحرب بعد هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل.

وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مذاك تبادلا يوميا للقصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

وقال غوتيريش إن "اتساع رقعة (القتال) الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثيا تماما. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن".

صعوبة الوضع الحالي

كما يسود التوتر بسبب هجمات ينفذها المتمردون اليمنيون الحوثيون على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى.

وقال "من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة. التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية".

وكرّر غوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وقال "أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة".