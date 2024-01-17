موسكو: أعلنت روسيا الأربعاء، أنها استهدفت مجموعة من المقاتلين الفرنسيين في ضربة على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا، أدت بحسب السلطات الأوكرانية إلى «إصابة العديد من المدنيين بجروح».

تقع خاركيف ثاني أكبر المدن الأوكرانية على مقربة من الحدود الروسية. وتتعرض لقصف مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (فبراير) 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «مساء 16 كانون الثاني (يناير) نفذت قوات روسيا الاتحادية المسلحة ضربة محددة على نقطة انتشار مؤقتة لمسلحين أجانب في مدينة خاركيف، كان أهم عناصرهم مرتزقة فرنسيين».

وقالت الوزارة، إنها قتلت عشرات المسلحين الأجانب وأصابت آخرين بجروح.

وعقب الضربات قال حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف، إن عدداً من المباني السكنية تضررت، مضيفاً أنه «ليس في المنطقة أهداف عسكرية».