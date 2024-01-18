إيلاف من بيروت: في تصريحات لقناة "الحدث"، وصف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأربعاء حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية".

قال مجدلاني، وهو وزير الشؤون الاجتماعية في السلطة الفلسطينية: "حماس منظمة إرهابية بشكلها الحالي وبرنامجها الحالي وخطابها السياسي الحالي، وقد تكون جزءاً من الحل في حال تخلت عن المقاومة المسلحة".

وتحدث مجدلاني عن مقاربة جديدة مطلوبة من حماس في المرحلة المقبلة، "تعتمد على الحل المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي"، معترفًا بأن ذلك إن حصل سيكون "تغيرًا جوهريًا" في عقيدة حماس.

أضاف القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية: "السلطة الفلسطينية يمكن أن تبدأ حكم غزة بمجرد انتهاء الصراع الحالي، ويمكن أن تجري انتخابات بعد فترة انتقالية من عام إلى عامين".

وتابع: "إذا كان محمود عباس لا يزال بمنصبه في ذلك الوقت، فسيكون الأمر متروكاً له ولحزبه السياسي ليقرر ما إذا كان يجب أن يسعى لإعادة انتخابه".