يجول مجدي الحلبي في المطلة، فينقل مشاهداتها على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية المشتعلة، حيث جنود احتيط إسرائيليين يؤكدون أنهم جاهزون لحرب لا يريدونها أصلًا

إيلاف من المطلة: نسمع محادثة عبر اللاسلكي. الضوت واضح، وملامح الضابط جدية جدًا:

- نعم معك، ماذا هناك؟

- مجموعة تستعد لإطلاق قذائف من الجانب الشرقي.

- عُلم، سأطلب الرصد والتأكد ثم الضرب.

بعد دقائق يعود الشخص ليخبر الضابط في هاتف قديم اسود اللون انه تم تسوية الأمر واحباط التهديد.

هذه المحادثة بين ضباط وجنود على الحدود الاسرائيلية – اللبنانية، تحديدا في بلدة المطلة التي تقع الشريط الحدودي بين مناطق وقرى لبنانية تحيطها من جهات ثلاث، تمت باللاسلكي التقليدي القديم والذي يعمل بطريقة الذبذبات لا الديجتال، والذي عاد ليكون وسيلة اتصال امنة اكثر من الهواتف المحمولة والتقنيات الرقمية التي يتم اختراقها بسهولة في ايامنا.

ربما هو درس وعبرة للجيش من 7 اكتوبر، كما يقول احد الجنود متحدثًا عن العودة لاستخدام الالات التقليدية التي يصعب اختراقها او التنصت عليها، ولهواتف سلكية سوداء قديمة يستخدمها الجيش.

ندخل إلى البلدة في سيارة عسكرية تمر في ازقة وشوارع جانبية. عند الوصول إلى منطقة مفتوحة على جهة لبنانية يسرع السائق بشكل جنوني حتى يجتاز المنطقة المفتوحة حيث يرصد عناصر حزب الله تحركات الجنود والقوات الاسرائيلية ويطلقون صوبهم الصواريخ المضادة للدروع.

احد الضباط يشير بيده عندما نصل إلى جانب احد البيوت، ويقول: "هذا البيت تلقى ضربة من صاروخ كورنيت"، ثم يطلب ان اتبعه راكضا. نعبر الشارع بسرعة لندخل ساحة البيت ثم البيت المدمر من الداخل. كل محتوياته مبعثرة والحيطان الداخلية سقطت أو مالت بشكل يصعب المرور بينها.

لا سياحية ولا سياح

اصبحت بلدة المطلة السياحية والزراعية خلال اشهر المواجهات الثلاثة بلدة اشباح تخلو من سكانها ومن السياح، ولا تجد هنا سوى قطط تتجول بين البيوت التي يتمركز في ساحاتها الخلفية جنود يرابطون في البلدة لحمايتها.

الزميل مجدي الحلبي في بلدة المطلة

يقول احد الضباط إن هذا الوضع غير طبيعي ولن يستمر إلى ما بعد الحرب، "فوضع يكون فيه حزب الله على الحدود بهذا الشكل لن تسمح اسرائيل باستمراره". تقاطعه مجندة وتقول: "أنا بنت هذه البلدة ولا اعرف متى اعود إليها، لكنني مصرة مع عائلتي على العودة لإعمارها". تضيف: "سكان المطلة والبلدات الاخرى لن يعودوا إلا إذا تغير الوضع الامني وانتهى تهديد حزب الله، وهذا ما يجب ان يعرفه قادة البلاد والجيش وكل العالم، نحن نريد الحياة والجيرة الحسنة ولا نريد ان نكون رهائن بيد احد وعلى الدولة ان تقوم بكل ما يلزم هنا وفي كل مكان".

يتدخل ضابط آخر مسؤول في المنطقة برتبة عالية، يقول إن التعليمات واضحة: الدفاع والرد على اي هجوم والقضاء على اي تهديد. في كل لحظة، قد تندلع الحرب هنا. يقول إن القوات جاهزة "وحزب الله لن يستطيع مفاجأتنا كما حصل في 7 اكتوبر في الجنوب". ثم نظر إلى بندقيته واستطرد: "لقد فشلنا كمؤسسة عسكرية في اسرائيل وبقينا 24 ساعة لا ندري ما نفعل إلى حين عدنا لصد الهجوم هناك وبعد ذلك دخلنا غزة، اما هنا فلن نسمح بتكرار الأمر، لا 7 اكتوبر على الحدود الشمالية". يتدخل ضابط آخر ويقول إن هجوم 7 اكتوبر "زعزع مقولة اننا شعب حر في دولتنا لكن سننتفض ونعود لنبقى شعبا حرا في بلدنا اسرائيل". ويوافقه الجنود الذين كانوا هناك.

بعد بعض الوقت والتنقل من بيت إلى آخر لمشاهدة ما يحدث على الحدود مع لبنان ورؤية الجانب الاخر حيث يبدو المنظر هادئا وساحرا وسط طبيعة جميلة وجبال وأودية وكروم تفاح وكرز وعنب وغيرها من الجانبين، تعود المجندة لتقول ان هذا المكان من اجمل الاماكن وان بيتها يطل على سهل الخيام في لبنان، والمنظر ساحر وخلاب، "لكن هذا المنظر يخدع الجميع اذ ان صاروخًا قد ينطلق باتجاهك في اي لحظة ليشق هذا الهدوء، ومن حسن الحظ ان لا احد من السكان هنا والا كان حزب الله سيستهدف كل من يتحرك".

لم نبدأها

من منطقة عالية لكن خفية، يمكن مشاهدة بلدة كفركلا اللبنانية المتاخمة للحدود. إنها خالية تماما من السكان، على الاقل من الجانب الذي كنت أنظر منه، حيث هناك بوابة فاطمة الشهيرة التي تحولت بعد انسحاب اسرائيل من لبنان مكانا لرمي الحجارة على اسرائيل.

المطلة بلدة اشباح

ويذكر ان الكاتب ادوارد سعيد جاء خصيصا إلى هناك ليرمي حجرا على بوابة فاطمة رمز الاحتلال الإسرائيلي، والذي أطلقت عليها إسرائيل لقب الجدار الطيب.

على جانبي الحدود هدوء حذر وبلدات اشباح. غالبية سكان الجنوب اللبناني المتاخمين للحدود تركوها ونزحوا شمالا، وغالبية سكان بلدات الشمال الاسرائيلي نزحوا جنوبا. الفرق ان سكان اسرائيل نزحوا بإيعاز من الحكومة مع امكانية التعويض ومنح اماكن للحياة والتعليم وغير ذلك. اما في الجانب اللبناني، فيقول الضابط إن الأمر مختلف، "فالسكان دفعوا مبالغ باهظة لاستئجار الشقق والبيوت في الجبل او بيروت".

قال الجندي الذي كان يمشي امامي: "نحن لم نبدأ هذه الحرب ولم نهاجم اللبنانيين، حزب الله قرر مساندة غزة وبدأ بإطلاق النار والقذائف علينا وعلى مواقعنا وقرانا وبلداتنا ونحن نرد بقوة ونكبده خسائر كبيرة جدا في الأرواح والعتاد، ونستهدف البيوت التي يطلقون منها الصواريخ علينا، وفي كل يوم نضرب له منشآت وبنى تحتية ومخازن اسلحة ومنصات إطلاق صواريخ ونقتل له عناصر من قوات الرضوان".

توقف قليلا ثم قال: "قوات الرضوان لم تنسحب إلى شمال الليطاني كما يقولون في الاعلام، انما اعادت الانتشار وبدأت ترتب أمورها من جديد في كل القرى والبلدات المقابلة بمحاذاة الحدود. نحن نرصدهم هنا وهناك، وها هي قوة منهم كما سمعت وفهمت في بداية لقاءنا كانت تتجهز لاستهداف هذه المنطقة بقذائف الهاون وقد أحبطنا العملية وقتلنا افراد الخلية".

أضاف: "صحيح اننا جاهزون كما ترى، لكن قد ينجحون في بعض العمليات. لكننا لن نتركهم يجتازون الحدود. في كل مرة حاولوا أحبطنا مسعاهم، وقتلناهم، واحيانا دفعنا ثمنًا باهظًا بأرواح الجنود والضباط، وانا شخصيا فقدت ضابطا من اعز اصدقائي قريبا من هنا، لكن سنستمر بالدفاع عن حدودنا والوضع الذي ساد قبل 7 اكتوبر لن يعود".

خلال تجوالنا في المطلة الخالية، توقف الضابط بجانب سيارة محروقة وقال إنها كانت لأحد السكان الذي سافر في الايام الاولى من الحرب، "نبهه احد الجنود ان المكان خطر لكن في ذات اللحظة اطلق عليه صاروخ كورنيت من هناك"، واشار نحو بلدة الخيام. تابع: "اصيبت سيارته وهو نجا بأعجوبة".

ذهب بنا إلى حديقة خلفية ليرينا شظايا الصاروخ والأضرار التي ألحقتها بالمبنى الذي كان خاليا حينها لحسن الحظ، ثم طلب مني الركض بسرعة لان المكان مكشوف لنصل إلى مبنى آخر فيه ملجأ اجتمع به بعض جنود الاحتياط للراحة وشرب القهوة.

إسرائيل الحقيقية

قال الضابط: "كل الجنود الذين يرابطون هنا احتياط تم استدعاءهم في الأمر رقم 8 اي الحضور الفوري وترك كل شيء وراءهم: بيوتهم وعائلاتهم واشغالهم وتعليمهم، وهم لا يعرفون متى تنتهي هذه الحالة لكنهم يرابطون هنا منذ اليوم الاول للحرب ولا يزالون هنا ويرون عائلاتهم لأوقات قصيرة جدا".

احد الجنود يتدخل في الحديث ليقول انه لم يزر بيته شهرًا ونصف: "نحن هنا من اجل الدفاع عن بيوتنا هناك، فهذا الواقع غير عادي واسرائيل ستبقى قوية رغم كل الظروف. وبالرغم من انها تواجه حربا في الجنوب والشمال ومن الحوثي في اليمن، وتسود في اوروبا واميركا لا سامية وهجوم إعلامي على اسرائيل، فانها ستظل الدولة التي تمتلك اكبر كنز إنساني وثقافي، اذ ان الإسرائيليين هنا على الجبهة يقاتلون جنبا الى جنب من كل الفئات والمذاهب، متدينين وعلمانيين واشكناز وسفرديم ودروز وغيرهم، هنا تجد اسرائيل الحقيقية".

منزل في المطلة دمره صاروخ كورنيت أطلق من جنوب لبنان

بعد محاضرة جندي الاحتياط، يقول احد الضباط: "الوضع هنا غير ما يحدث في تل ابيب او على شاشات التلفاز حيث تشاهد وتسمع النقاشات التي لا نراها هنا ولا نلمسها بل نشعر بعكسها تماما".

اضاف: "نحن جنود ننفذ الأوامر ونرى ان الوضع على الحدود قد ينقلب بين ليلة وضحاها لحرب طاحنة، ونحن على أتم الاستعداد، والخطط موجودة ويتم تحديثها بالاستخبارات يوميا لتحديد الاهداف الجديدة، فساعات قليلة فقط تفصلنا بين الدفاع والهجوم وقد تدربنا على ذلك سنوات طويلة وسنقوم بما يجب عند تلقي الامر".

وتابع: "ما سيحدث في الجانب الآخر إذا اندلعت الحرب هو أضعاف ما حدث في غزة، في تالجنوب وبيروت وكل لبنان".

مفروضة علينا وعليهم

عندما انهى الضابط حديثه، قال لي ضابط آخر رافقنا في المرحلة الأخيرة: "أنظر إلى جبل الشيخ، كم هو جميل وساحر، لكن لا احد هنا ليستمتع بالمناظر الطبيعية. هناك من قرر ان يقوم بالهجوم وإطلاق النار والقذائف والصواريخ والسكان من الجانبين يعانون من ذلك، كنا نفضل ان يتم حل هذه المعضلة هنا بالطرق الدبلوماسية اي بتطبيق القرار 1701 من جانبي الحدود وابعاد حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني، مع ان ذلك ليس الحل الامثل إلا اننا نقبله ليعود السكان إلى بيوتهم في المطلة وكريات شمونة وزرعيت وشتولا وباقي القرى والبلدات على طول الحدود مع لبنان".

طبيعة ساكنة بانتظار دوي الحرب الطاحنة

أضاف: "هناك ثلوج ومياه وشتاء وشلالات ساحرة إلا أن كل شيء مغلق من ناحية السياحة في الجانبين. في هذه الفترة من السنة يعج المكان بالسياح والمتنزهين وطالبي الهدوء والتمتع بسحر الطبيعة، في المطلة وفي لبنان، الجميع متوقف عن العمل، حتى المزارعين من الجانبين قلما يستطيعون الخروج والعمل في كرومهم ومزارعهم، المنطقة تستحق افضل من هذه الحرب البشعة التي فرضت علينا وعلى سكان لبنان".

في طريق العودة والخروج من المطلة، كان هناك قصف مدفعي لمواقع قرب الخيام في الجانب اللبناني وأصوات القصف كانت قريبة جدا. استعجل الضابط خروجنا من المطلة التي اصبحت منطقة عسكرية مغلقة.

بعد ان خرجت من البلدة باتجاه كريات شمونة ابلغوني ان صاروخا مضادًا للدروع أطلق باتجاه إحد البيوت القريبة من مكان تواجدنا، واقتصرت الاضرار على الماديات، ورد الجيش بإطلاق المدفعية على مصدر الصاروخ.

الواقع هنا مخيف: هدوء ما قبل العاصفة. الأجواء تنذر بأيام ساخنة قد تصل إلى حرب طاحنة إذا اخطأ هذا الجانب او ذاك التقدير او تجاوز قواعد الاشتباك غير المكتوبة بين حزب الله وبين اسرائيل.