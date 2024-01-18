تل أبيب: أكدت رئيسة اللجنة الأولمبية الإسرائيلية يائيل أراد الخميس خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في تل أبيب أن بلادها ستكون حاضرة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على ضفاف نهر السين، وأبدت ثقتها من تأمين السلطات الفرنسية أمن البعثة رغم المخاوف الأمنية.

وسيُقام حفل افتتاح الألعاب للمرة الاولى في التاريخ خارج الملعب الأولمبي. وفي 26 تموز(يوليو)، سيمر الرياضيون على متن قوارب في نهر السين قبل أسبوعين من انطلاق المنافسات، وهو عرض يمثل تحديًا أمنيًا.

"التحدي كبير"

وعبرّت لاعبة الجودو السابقة، التي منحت إسرائيل اول ميدالية اولمبية في الجودو (فضية في برشلونة 1992)، عن اقتناعها أن السلطات الفرنسية "ستبذل كل ما في وسعها لجعل هذا الحدث آمنًا لجميع الرياضيين، وليس للإسرائيليين فقط".

وتابعت أراد التي ستترأس بعثة إسرائيلية تضمّ ما بين 80 و90 رياضيًا "البعثة ستبقى في القرية مثل أي وفد آخر، وسوف نركّز على الرياضة، ونُبقي أمرًا واحدًا في رأسنا، على غرار أي بطل: الفوز وأن نكون الأفضل".

وازدادت المخاوف حول أمن الالعاب الباريسية في الاشهر الاخيرة بعد هجمات عدّة على الاراضي الفرنسية، ومن بينها الهجوم الذي حصل في كانون الاول(ديسمبر) الماضي على ضفاف نهر السين عقب اندلاع الحرب بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

اندلعت الحرب التي دمرت القطاع الفلسطيني وشردت أكثر من 80% من سكانه، إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول(أكتوبر) أسفر عن مقتل 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة التي تحكم غزة منذ عام 2007. ووفق وزارة الصحة التابعة لحماس، قُتل حتى الآن في الغارات الإسرائيلية 24620 شخصا، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وتخشى الحكومة الفرنسية أن يؤدي الصراع المتزايد في غزة إلى تفاقم التوتر على أراضيها. لاحظت الشرطة المحلية زيادة في الأعمال المعادية للسامية.

تحضير ذهني

وتؤكد أراد أن هجمات 7 تشرين الأول(أكتوبر) التي لم يسبق لها مثيل من حيث طبيعتها وعنفها ضد المدنيين الإسرائيليين منذ قيام الدولة عام 1948، شكلت "صدمة كبيرة للغاية".

وأردفت البطلة السابقة وهي تضع شريطا أصفر على سترتها دعما لحوالي 250 شخصا احتجزتهم حماس كرهائن ونقلوا إلى غزة "إن رياضيينا محطمون نفسيًا، ونحن نعمل بقوة لاستعادة الثقة".

وأطلق سراح حوالى 100 منهم خلال هدنة في نهاية تشرين الثاني(نوفمبر)، ووفق إسرائيل، لا يزال 132 منهم في غزة، ويُعتقد أن 27 منهم لقوا حتفهم بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وتتابع أراد رداً على سؤال عن احتجاز رياضيين اسرائليين كرهائن على يد مجموعة فلسطينية في أولمبياد ميونيخ عام 1972، لقي 11 منهم حتفهم خلال محاولة تحريرهم "إننا نتذكر دائما ما يمكن أن يحدث".

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة التوترات خلال أنشطة رياضية، في حين أعلنت الخميس حركة "بي دي أس" العالمية، وهي حركة مناصرة لحقوق الفلسطينيين وتدعو إلى "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" بحق إسرائيل، إطلاق حملة تطالب باستبعاد إسرائيل من الألعاب الأولمبية.

وفي هذا الشأن، حذّرت أراد من أي "تمييز ضد الرياضيين الإسرائيليين" في الرياضة.

وكان الاتحاد الدولي للهوكي على الجليد أعلن قبل فترة وجيزة عن استبعاد إسرائيل من جميع البطولات لأسباب أمنية، قبل أن يتراجع عن قراره.

وردت أراد الخميس بأن "إسرائيل لن تقبل ان تكون فريقا من الدرجة الثانية" كما "لن تقبل أن يتخذ إتحاد من تلقاء نفسه قرارات تتعارض مع القوانين والتضامن الرياضي".