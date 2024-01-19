جنيف: استهدفت شكوى جنائية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ خلال زيارة يقوم بها إلى سويسرا، وفق ما أفاد مدعون سويسريون الجمعة، في ظل اتهامات مرتبطة بوقوع جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأفاد مكتب المدعي الفدرالي بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس الإسرائيلي الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الخميس لبحث الحرب في غزة.

وقال في بيان "سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة"، مضيفا بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية "لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني".

ولم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها.

لكن بيانا بعنوان "تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية" يشتبه بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى والذي اطلعت عليه فرانس برس أفاد بأن عددا من الأفراد الذين لم تُكشف أسماؤهم وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.

وأفاد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة عبر عمليتها العسكرية في غزة.

قضية عاجلة

وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن "ضمن شروط معيّنة" بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي "شروط متوافرة في هذه الحالة"، على حد قوله.

أطلقت جنوب أفريقيا القضية العاجلة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي هذا الشهر، مشيرة إلى أن إسرائيل انتهكت اتفاقية الامم المتحدة بشأن الابادة الجماعية الموقعة في 1948.

طالبت جنوب أفريقيا القضاة بإصدار أمر لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في غزة، بينما اعتبرت إسرائيل بأن القضية تنطوي على "تشويه" للحقائق.

"مشينة"

اندلعت الحرب في غزة منذ نفّذت حركة حماس هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أسفر عن مقتل حوالى 1140 شخصا معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

ردّت إسرائيل بعملية عسكرية جوية وبرية في غزة أودت بحياة 24762 شخصا، معظمهم مدنيون أيضا، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وأكد هرتسوغ أمام منتدى دافوس بان إسرائيل أطلقت حملتها من باب "الدفاع عن النفس" ودان الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا على اعتبارها "مشينة".

وقال إن جنوب إفريقيا "تدعم (بهذا الموقف) الفظائع والهمجية التي شهدناها في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)"، مضيفا أن إسرائيل تشعر بالقلق ازاء الدمار في غزة.

وأضاف "نحن نهتم. يؤلمنا بأن يعاني جيراننا إلى هذا الحد.. لكن كيف يمكننا الدفاع عن أنفسنا إذا قرر أعداؤنا تحصين أنفسهم ضمن بنى تحتية للإرهاب بحجم ونطاق غير معقولين؟".