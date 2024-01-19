إيلاف من لندن: قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل مولت إنشاء حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في خطاب ألقاه في جامعة بلد الوليد في إسبانيا: "نعم، تم تمويل حماس من قبل الحكومة الإسرائيلية في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية بقيادة فتح"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا التمويل المزعوم.

ونفى بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء في السابق اتهامات خصومه في إسرائيل وبعض وسائل الإعلام العالمية بأن حكومته أمضت سنوات في دعم حماس في غزة.

عقوبات

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي أيضًا نظام عقوبات مخصصًا يستهدف حركة حماس الفلسطينية المسلحة، حيث قال مسؤول إن الإجراءات الأولى ستستهدف ستة أشخاص متورطين في تمويل حماس.

وقال المسؤول عبر الهاتف، شرط عدم الكشف عن هويته: "ما نفعله الآن - لقد تم إنجازه اليوم وأعتقد أنه سيتم الإعلان عنه في الساعات المقبلة - [هو] أننا اعتمدنا نظامًا مخصصًا لحماس. لقد أدرجنا ستة أشخاص على القائمة" المسؤول الذي تحدث عبر الهاتف.

وأضاف المسؤول أن الأشخاص الستة جميعهم من دول عربية وأفريقية.