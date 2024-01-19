ايلاف من لندن: زار وزير الدفاع غرانت شابس القوات المسلحة البريطانية في البحر الأحمر، فيما قال الحوثيون إنهم سيواصلون استهداف سفن الشحن، بما في ذلك تلك القادمة من بريطانيا.

وفي منشور على موقع X، تويتر سابقًا، قال السيد شابس: "لقد زرت بالأمس السفينة دياموند @HMSDiamond في البحر الأحمر لأشكر طاقم السفينة على عملها الرائع في الدفاع عن حرية الملاحة وإنقاذ أرواح الأبرياء وضمان حماية الشحن التجاري من هجمات الحوثيين غير الشرعيين".

بيان الحوثي

وعلى صلة، قال الحوثيون إنهم لا يعتزمون زيادة هجماتهم على السفن في البحر الأحمر بشكل أكبر، بما يتجاوز أهدافهم المعلنة المتمثلة في محاصرة إسرائيل والانتقام من الولايات المتحدة وبريطانيا بسبب الضربات الجوية.

وقال المتحدث محمد عبد السلام، وهو أيضا كبير مفاوضي الحوثي في محادثات السلام بشأن الحرب الأهلية المستمرة في البلاد منذ عقد من الزمن، إن الجماعة ليس لديها خطط لاستهداف الخصمين القديمين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف "لا نريد أن يتوسع التصعيد. هذا ليس مطلبنا. وقال المتحدث: "لقد فرضنا قواعد الاشتباك التي لم تراق فيها قطرة دم واحدة أو خسائر مادية كبيرة".

وأضاف "لقد مثل ضغطا على إسرائيل فقط، ولم يمثل ضغطا على أي دولة في العالم".

هجمات

وهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يسيطرون على معظم المناطق المأهولة باليمن، سفناً مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ تشرين الأول (أكتوبر)، فيما يقولون إنه إظهار للتضامن مع فلسطين.

وقال عبد السلام: "ما فعله الشعب اليمني في البداية هو استهداف السفن الإسرائيلية المتجهة إلى إسرائيل دون التسبب في أي خسائر بشرية أو حتى مادية كبيرة، فقط منع السفن من المرور كحق طبيعي".

واضاف: "الآن، عندما انضمت أميركا وصعدت الوضع أكثر، ليس هناك شك في أن اليمن سوف يرد. لا نريد أن يتوسع الصراع في المنطقة ولا نفضل ذلك، وما زلنا نعمل على عدم التصعيد، لكن القرار يعود للأميركيين، طالما استمروا في الهجوم".

معنيون بالرد

وقال المتحدث إن "اليمن معني بالرد، ومهتم بالتحقق أو الحفاظ على موقفه بمنع السفن الإسرائيلية من التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأجبرت هجمات الحوثيين شركات الشحن الدولية على توجيه التجارة بين أوروبا وآسيا حول أفريقيا، مما زاد الوقت والتكاليف.

ويشار إلى أن الصراع في البحر الأحمر هو واحد من ستة صراعات تضم جماعات مسلحة تدعمها إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تصاعدت منذ 7 أكتوبر.

وتتهم واشنطن طهران - التي تقود محور المقاومة الذي يضم حماس وحزب الله اللبناني وجماعات في سوريا والعراق - بمحاولة نشر الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

