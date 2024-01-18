إيلاف من دبي: نقلت جماعة أنصار الله (الحوثيين) صواريخ إلى مراكز إطلاق في محافظات مختلفة شمالي اليمن، في إطار استعدادها لحرب طويلة مع القوات الغربية في البحر الأحمر.

وبحسب موقع "شيبا إنتليجانس"، تم نقل الصواريخ من مستودع استراتيجي بصنعاء إلى مراكز الإطلاق بالحديدة، على النحو الآتي:

- نقل 6 صواريخ "سعير" من مستودع في جبل النهدين المطل على صنعاء. وهذه صواريخ باليستية أرض-أرض متوسطة المدى، يصفها الحوثيون بأنها دقيقة، وقد أثبتت هذه الصواريخ قدرتها على مراوغة أنظمة الدفاع الجوي. واستخدمها الحوثيون لاستهداف شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021.

-تحركت الصواريخ من النهدين بصنعاء في طريقين مختلفين: توجهت الشاحنة الأولى إلى منطقة صرف شمال صنعاء ثم عادت غرباً عبر طريق الحيمة - الحديدة، ووصلت إلى المستودع التكتيكي في باجل بمحافظة الحديدة؛ وتحركت الثانية من النهدين بصنعاء باتجاه ذمار، وواصلت رحلتها حتى مستودع تكتيكي في معسكر الكيلو 16 بالحديدة.

- تم توزيع الصواريخ الستة على مراكز الإطلاق في الساحل بين مينائي الحديدة والصليف، كما تم تركيب أنظمة دفاع جوي على ساحل الأعرج بين الميناءين.

المصدر: "شبا إنتليجانس"