إيلاف من بيروت: شن أسامة العلي، عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، والسفير السابق في السلطة الفلسطينية، هجومًا عنيفًا على حركة حماس، وقال إنها مدعومة بشكل واضح من إيران وإسرائيل.

وقال في مقابلة مع "العربية" الجمعة: "مين حماس.. حماس ميليشيا داخل فلسطين لا تمثل الدولة"، مضيفًا: "إسرائيل سمحت بدخول حقائب الأموال إلى حماس لإدامة انقلابها في غزة، وسلمت رواتب عناصر القسام، الجناح العسكري لحماس، وفق قوائم مختومة تتضمن بياناتهم".

وأكد العلي في المقابلة أن حماس لن تترك الحكم في قطاع غزة "إلا مجبرة، وأهل غزة وحدهم يقررون من يحكمهم"، مقتنعًا بأن الجيش الإسرائيلي حقق أهدافه في القطاع، ولن يغادره قبل عامين وأكثر. قال: "تل أبيب حققت أهدافها في غزة بتدميرها وطرد أهلها للخارج.. وقريباً سيطردونهم"، ملاحظًا أن التظاهرات التي عمت العالم أتت لدعم الشعب الفلسطيني لا لدعم حماس.

وفي العلاقة بين فتح وحماس، قال العلي إن فتح سعت للمصالحة مراراً وحماس رفضت، "فخرجنا من غزة طوعاً كي لا ندخل في حرب أهلية"، مضيفًا أن المسار التفاوضي مع إسرائيل لم يفشل.