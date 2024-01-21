إيلاف من دبي: تواجه الحكومة القبرصية انتقادات متزايدة بشأن القواعد العسكرية البريطانية في الجزيرة التي تستخدمها القوات البريطانية والأميركية لشن غارات جوية على المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

فقد اتهم الناشطون الرئيس نيكوس خريستودوليديس بالتغاضي عن المخاطر التي قد تواجهها قبرص إذا استمرت المنشآت الاستراتيجية في الجزيرة بالمساهمة في العمليات العسكرية. وقالت صحيفة "غارديان" إن السفير الأميركي والمفوض السامي البريطاني أطلعا الرئيس القبرصي على العمل العسكري الوشيك في اليمن قبل الجولة الأولى من الضربات الجوية في الأسبوع الماضي.

وقال تاسوس كوستياس، وهو ناشط سلام قبرصي يوناني بارز، للصحيفة البريطانية: "يقلع المزيد من الطائرات الحربية كل يوم، وربما صارت قبرص هدفًا واضحًا".

المنشأتان اللتان احتفظ بهما البريطانيون بعد أن حصلت البلاد على استقلالها في عام 1960 لإنهاء عقود من الحكم الاستعماري تعملان كأقاليم ذات سيادة في ما وراء البحار، ويمتد كلاهما على مساحة 3 في المئة من مساحة الأراضي القبرصية، أو 98 ميلاً مربعاً. وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك مطلقًا، فإن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا يقولون إن القوات الأميركية موجودة في المنشأة العسكرية. وقال أحدهم: "إذا نظرت من فوق السياج في أكروتيري، فسترى طائرات المراقبة العسكرية الأميركية وطائرات أخرى".

لم نشارك

أكد كونستانتينوس ليتمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أن الجزيرة الواقعة في شرق المتوسط "لم تشارك في أي عمليات عسكرية"، ملمحًا إلى أنه بموجب معاهدة إنشاء القواعد، ليست المملكة المتحدة ملزمة بإبلاغ السلطات القبرصية عن النشاط في المنشآت. أضاف: "الحكومة على اتصال مستمر مع المملكة المتحدة ضمن الإطار المحدد في ما يتعلق باستخدام القواعد".

وتصاعدت الاحتجاجات بعد استخدام سلاح الجو الملكي البريطاني قاعدة أكروتيري منصة انطلاق لطائرات تايفون التي تشن غارات جوية مستهدفة على معاقل الحوثيين في اليمن رداً على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. وفي محاولة واضحة لتهدئة الأعصاب في قبرص، كان وزير الدفاع البريطاني غرانت تشابس في الجزيرة الجمعة للقاء الرئيس القبرصي: "نريد أن نفعل كل ما هو ممكن لضمان أمن قبرص، وهو ما يصب في مصلحة الجميع. نحن نقدر أنكم في منطقة صعبة ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن لتسهيل الأمر". وزعم أن الحوثيين "لا يشكلون تهديدا فوريا لقبرص".

ويقول ناشطون قبارصة إنهم يشعرون بقلق عميق من احتمال استخدام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة القواعد البريطانية لإرسال مساعدات عسكرية إلى إسرائيل ، وهذا ادعاء لم تؤكده أي من الدولتين.

وفي احتجاجات الأحد، هتف المتظاهرون "اخرجوا مع قواعد الموت" خارج مدخل قاعدة سلاح الجو الملكي في أكروتيري، قرب مدينة ليماسول الساحلية في جنوب الجزيرة. وقال كوستياس الذي يرأس مجلس السلام القبرصي، وهي منظمة غير حكومية ثنائية الطائفة ساعدت في مساعدة قبرص: "ببساطة، لا نريد أن يتم استخدام بلادنا في حرب خلفت أكثر من 24 ألف قتيل، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال". تنظيم المسيرة. "نحن نعرف ماذا يعني الصراع. قبل خمسين عاما، انقسمت قبرص بسبب الحرب".

منذ بدء حرب غزة في أعقاب التوغل الذي شنه مقاتلو حماس في 7 أكتوبر والذي خلف نحو 1200 قتيل، تحدث شهود عيان عن زيادة حادة في عدد طائرات النقل العسكرية التي تقوم بالرحلة التي تستغرق 40 دقيقة من أكروتيري إلى تل أبيب. وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في غضون أسابيع من هجوم حماس أن "أكثر من 40 طائرة نقل أميركية و20 طائرة نقل بريطانية وسبع مروحيات نقل ثقيلة وصلت إلى قاعدة أكروتيري البريطانية في الجزيرة، وكانت تحمل المعدات والأسلحة والجنود.

نفي.. ولا تعليق

نفت وزارة الدفاع البريطانية أنها تستخدم المنشآت في قبرص لمساعدة إسرائيل. وسعى متحدث باسم وزارة الدفاع في نهاية الأسبوع إلى تسليط الضوء على الدور الإنساني، قائلًا: "تواصل القوات البريطانية في قبرص دعم توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة". مع ذلك، يعتقد الناشطون في قبرص أن الطائرات الأميركية أرسلت أسلحة إلى إسرائيل عبر قبرص من مستودعات في قواعدها في جميع أنحاء أوروبا .

وعلق متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية على هذه الأنباء بالقول: "سياستنا هي عدم مناقشة تفاصيل محددة عن الخدمات اللوجستية العسكرية، بما في ذلك تحركات الطائرات لأسباب أمنية. فجميع الأنشطة العسكرية الأميركية متوافقة تمامًا مع القانون الدولي ويتم تنسيقها بشكل وثيق مع حلفائنا".

وزعم كوستياس أن هناك أدلة على أن طائرات التجسس كانت تعمل أيضًا انطلاقًا من أكروتيري. ونفت لندن وواشنطن تورطهما المباشر في الحرب الإسرائيلية لكنهما قالتا إنهما أطلقتا طائرات بدون طيار من قبرص إلى غزة للمساعدة في البحث عن الرهائن.

وكان الرئيس خريستودوليديس صريحاً في رغبته في استخدام قرب الجزيرة من غزة لإنشاء ممر مساعدات بحرية بين ميناء لارنكا والقطاع الساحلي المحاصر - وهي خطة لم تؤت ثمارها حتى الآن. كما وحد نشطاء السلام من القبارصة اليونانيين والأتراك قواهم للتنديد بدور القواعد، فيما حث حزب اكيلي اليساري الرئيسي الحكومة على بذل المزيد من الجهود لضمان عدم مشاركة الجزيرة في إراقة الدماء في غزة. وقالت فيرا بوليكاربو، التي ترأس العلاقات الدولية في الحزب: "ينبغي على حكومة قبرص أن تفعل المزيد لوقف استخدام القواعد بهذه الطريقة. إنها دعابة سمجة أن نسمع أن هذه الطائرات تحمل المساعدات، وليس الأسلحة، من أكروتيري في حين أن كل الأدلة تشير إلى عكس ذلك".

المصدر: "غارديان"