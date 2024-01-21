إيلاف من الرياض: يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) وبالتعاون مع منصة (تليغرام) جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية المتطرفة للتنظيمات الإرهابية.

وبحسب بيان نشره المركز على موقعه الإلكتروني، نجح (اعتدال) خلال الربع الأخير (أكتوبر – ديسمبر) 2023 من إزالة 20.092.547 مليون محتوى متطرف وإغلاق 801 قناة مستخدمة في بث تلك المحتويات المتطرفة، ليصبح إجمالي نتائج العمل المشترك خلال عام 2023 إزالة 43.869.753 محتوى متطرف وإغلاق 6.264 قناة متطرفة.

أضاف البيان: "رصد فريق (اعتدال) زيادة في نشاط نشر الدعاية المتطرفة خلال الربع الأخير من عام 2023، والعائدة لثلاثة تنظيمات إرهابية (داعش – هيئة تحرير الشام – القاعدة)، حيث تم إزالة 14.064.489 مليون محتوى متطرف وإغلاق 404 قنوات متطرفة لتنظيم داعش الإرهابي، وإزالة 3.781.568 مليون محتوى متطرف وإغلاق 207 قنوات متطرفة لهيئة تحرير الشام الإرهابية، فيما تم إزالة 2.246.490 مليون محتوى متطرف وإغلاق 190 قناة متطرفة تعود لتنظيم القاعدة الإرهابي".

ويذكر أن التعاون المشترك ما بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) ومنصة (تليغرام) تمكن من إزالة 58.891.704 مليون محتوى متطرف وإغلاق 13.088 قناة متطرفة منذ بداية التعاون في فبراير 2022 وحتى ديسمبر 2023.