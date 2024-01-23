إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على شخصيات رئيسية في الشبكات المالية لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

وبموجب العقوبات الجديدة، تخضع خمسة شخصيات رئيسية وكيان مشارك في القيادة والشبكات المالية لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني للعقوبات الجديدة التي فرضتها المملكة المتحدة، والتي ستساعد في قطع تدفق التمويل الذي يدعم هذه الجماعات الإرهابية، بما في ذلك من إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني اللورد ديفيد كاميرون إن العقوبات المنسقة تظهر أنه "لا يوجد مكان للاختباء" لممولي حماس.

ممول رئيسي

وتشمل أهداف العقوبات ممولًا رئيسيًا لحركة حماس استخدم صرف العملات والعملات المشفرة الخاصة به لنقل التمويل الإيراني إلى الجماعات الإرهابية

وهذه هي الدفعة الثالثة من العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة على حماس وشركائها منذ 7 أكتوبر بموجب نظام العقوبات الدولية لمكافحة الإرهاب الذي تفرضه المملكة المتحدة. وقد استهدفت الحُزم السابقة مسؤولين آخرين رفيعي المستوى وممولين لحركة حماس.

وقال وزير الخارجية البريطاني: تبعث هذه العقوبات برسالة واضحة إلى حماس مفادها أن المملكة المتحدة وشركائنا ملتزمون بضمان عدم وجود مكان للاختباء لأولئك الذين يمولون الأنشطة الإرهابية.

تعطيل الشبكة المالية

أضاف: ومن أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، لم يعد بوسع حماس أن تظل في السلطة أو قادرة على تهديد إسرائيل. ومن خلال تعطيل الشبكات المالية التي تدعم عمليات حماس، بما في ذلك تلك القادمة من إيران، فإن هذه العقوبات تدعم هذا الهدف الحاسم.

وقال اللورد كاميرون: إن المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الشركاء لمعالجة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك دعمها طويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتشددة.

وتستهدف عقوبات اليوم زهير شملخ، وهو رجل يتمتع بسمعة سيئة باعتباره "الصراف الرئيسي" لحركة حماس منذ عام 2019، وشخصية رئيسية في تحول الجماعة نحو العملات المشفرة.

واستغل شملخ العملات الرقمية والأنظمة الحالية لتحويل الأموال غير الرسمية لنقل مبالغ كبيرة من المال من إيران إلى حماس قبل هجمات 7 أكتوبر المأساوية. وتستخدم هذه الشبكة المالية السرية الأعمال التجارية المشروعة كواجهة لإخفاء تدفق التمويل الإرهابي.

المشمولون بالعقوبات

تشمل الجهات الخاضعة الآن لتجميد الأصول في المملكة المتحدة وحظر الأسلحة المستهدف ما يلي:

زهير شملخ: ممول رئيسي لحماس، بما في ذلك من خلال شركته المتحدون للصرافة

أحمد شريف عبد الله عودة: مشغل رئيسي في الشبكة المالية لحماس وكان يدير في السابق محفظة شركاتها الدولية

إسماعيل برهوم: عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة ومجلس الشورى الحاكم للحركة

حسن الورديان: أحد كبار قادة حماس في منطقة بيت لحم/الضفة الغربية

جميل يوسف أحمد عليان: مسؤول كبير وممثل للجهاد الإسلامي في فلسطين ومقره في غزة

ويخضع الأفراد أيضًا لحظر السفر، ولن يتمكنوا من دخول المملكة المتحدة.

وقالت المملكة المتحدة، إنها التزمت إلى جانب شركائنا في مجموعة السبع، باتخاذ إجراءات لحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال واستخدامها لارتكاب الفظائع.

وأعلن الاتحاد الأوروبي يوم 19 يناير 2024 عن نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي ضد حماس وفرض عقوبات على 6 أهداف سبق أن فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة.