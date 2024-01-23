غزة: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وطالب بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة بأكمله، معتبرًا أن "الرفض الواضح والمتكرر لحلّ الدولتين على أعلى مستويات الحكومة الإسرائيلية غير مقبول".

وأضاف أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يعاني سكان غزة بأكملهم من الدمار على نطاق وسرعة لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث. لا يوجد ما يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وشدد على أن الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني "مروع"، وأن "سكان غزة لا يواجهون خطر القتل أو الإصابة بسبب القصف المتواصل فحسب، بل يواجهون أيضا فرصة متزايدة للإصابة بأمراض معدية مثل التهاب الكبد إيه والزحار والكوليرا".

