إيلاف من لندن: كشف تقرير بريطاني عن أن الولايات المتحدة تخطط لنقل الأسلحة النووية إلى قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في مقاطعة سوفولك.

ووسط دعوات لتكثيف الاستعدادات لحرب محتملة بين روسيا وقوات الناتو، علم أن الولايات المتحدة تخطط لنقل أسلحة النووية إلى المملكة المتحدة لأول مرة منذ عام 2008. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها لن تؤكد أو تنفي تقرير.

وكانت شخصيات بارزة على جانبي الأطلسي قد دعت إلى تكثيف الاستعدادات في حالة نشوب حرب محتملة بين قوات الناتو وروسيا.

وقالت صحيفة (التلغراف) اللندنية أنه تعزيزًا للتحالف، فإن وثائق البنتاغون تكشف أن الأسلحة النووية ستتمركز في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في لاكنهيث في سوفولك. ويقال إنها أقوى بثلاثة أضعاف من قوة قنبلة هيروشيما.

ورداً على التقرير، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "لا تزال سياسة المملكة المتحدة وحلف شمال الأطلسي قائمة منذ فترة طويلة، وهي عدم تأكيد أو نفي وجود أسلحة نووية في مكان معين".

وكانت آخر مرة تم فيها الاحتفاظ بالصواريخ النووية الأميركية في المملكة المتحدة في عام 2008، عندما تمت إزالتها مع تقلص تهديد الحرب الباردة من روسيا.

ويعتقد أن الأسلحة النووية التي يمكن وضعها في القاعدة هي قنابل الجاذبية B61-12، والتي يمكن نشرها من الطائرات المقاتلة.

تطوير المواقع النووية

وذكرت صحيفة التلغراف أن هذا جزء من برنامج الناتو "لتطوير وتحديث المواقع النووية" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الجنرال السير باتريك ساندرز، قائد الجيش البريطاني المنتهية ولايته، إن صفوف الجيش البالغ قوامها 74 ألف جندي تحتاج إلى تعزيز بما لا يقل عن 45 ألف جندي احتياطي ومواطن.

ومن جهته، وقال الجنرال السير ريتشارد شريف، النائب السابق للقائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي لشبكة (سكاي نيوز)، إن ميزانية الدفاع البريطانية ليست كبيرة بما يكفي لتوسيع القوات المسلحة وحدها.

وأضاف أن الوقت قد حان "للتفكير في ما لا يمكن تصوره" والتفكير في فرض التجنيد الإجباري لتجهيز البلاد لحرب برية محتملة. وأضاف: "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدمًا والنظر بعناية في التجنيد الإجباري".



لا تجنيد إجباريًا

لكن 10 داونينغ ستريت تحرك لاستبعاد أي خطط للتجنيد الإجباري، قائلا إن الخدمة العسكرية في الجيش ستظل طوعية.

وكان كارلوس ديل تورو، وزير البحرية الأميركية، دعا المملكة المتحدة على "إعادة تقييم" حجم قواتها المسلحة في ضوء "التهديدات القائمة اليوم".

ودافع داونينغ ستريت عن إنفاق الحكومة على الدفاع، قائلا إن بريطانيا كانت "الشريك المفضل" لواشنطن في ضرباتها ضد المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر بسبب "قوتها العسكرية".