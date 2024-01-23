إيلاف من بيروت: أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن الحلف وقع الثلاثاء عقداً لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتر لتعزيز مخزوناته ودعم أوكرانيا، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال ستولتنبرغ للصحافيين، بحسب ما أوردت وكالة نوفوستي: "أبرمنا في الوقت الحالي عقداً لشراء قذائف مدفعية من عيار 155 مليمتراً بقيمة 1.2 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح للناتو بحماية أعضائه ومواصلة دعم أوكرانيا".

ولن يكون بمقدور أوكرانيا الحصول على حصتها من هذه القذائف مباشرة، إذ أن عملية تصنيعها وتسليمها قد تستغرق وقتاً لا يقل عن سنتين كحد أدنى. وفي هذا الصدد قالت المديرة العامة لحلف الناتو للدعم والشراء ستيسي كامينغس إن "الدول الأعضاء في الحلف ستحصل على القذائف في غضون 24-36 شهراً".

لكنَّ إعادة تغذية المخزونات سيسمح للناتو بمد أوكرانيا بجزء من حاجتها إلى هذا النوع من القذائف من المخزونات الحالية.

تهديد موسكو

وكان ستولتنبرغ أكد في وقت سابق أن الناتو لا يرى في الوقت الراهن تهديداً مباشراً من روسيا ضد أي من حلفائه. وقال: "لا نرى أي تهديد مباشر وغير مباشر ضد أي من حلفائنا. نتابع عن كثب تصرفات روسيا ونعزز يقظتنا وتواجدنا على الجانب الشرقي للحلف، لكن الهدف ينحصر على وجه التحديد في منع شن أي هجوم على أي من حلفائنا".

وأعلن ستولتنبرغ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنَّ الانتصار الروسي على أوكرانيا يشكل خطراً على الحلف، وسوف يجعله أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر، وأن ذلك لن يكون مأساة لكييف وحدها.