إيلاف من لندن: أصبحت المملكة المتحدة وأستراليا وإيطاليا وكندا أحدث الدول التي أوقفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين، الأونروا.

ويأتي القرار، بعد أن أعلنت الوكالة الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، إقالة العديد من موظفيها بسبب مزاعم بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وتقول الأونروا إنها أمرت بإجراء تحقيق في المعلومات التي قدمتها إسرائيل، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "شعر بالرعب من هذه الأخبار".

موقف بريطانيا

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن "المملكة المتحدة تشعر بالفزع إزاء المزاعم القائلة بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) ضد إسرائيل، وهو عمل إرهابي شنيع أدانته حكومة المملكة المتحدة مرارا وتكرارا".

وأضافت أن "المملكة المتحدة توقف مؤقتا أي تمويل مستقبلي للأونروا بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات المثيرة للقلق".

الخارجية الأميركية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها علقت التمويل الإضافي للوكالة التابعة للأمم المتحدة، قائلة إنها "منزعجة للغاية" بسبب مزاعم تورط موظفي الأمم المتحدة في الهجمات.

وقال الاتحاد الأوروبي أيضًا إنه سيقيم الخطوات الإضافية "بناءً على نتيجة التحقيق الكامل والشامل".

وقال مدير الأونروا، فيليب لازاريني، إنه يجري إجراء تحقيق كامل في هذه المزاعم، وسيتم محاسبة أي موظف يتبين تورطه في "أعمال إرهابية".

أستراليا

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إن بلادها "ستتعاون بشكل وثيق مع الأونروا في التحقيقات" وتتشاور مع شركائها الدوليين.

وأضافت السيدة وونغ: "ستواصل أستراليا دعم سكان غزة والعمل على تقديم المساعدة الإنسانية. ونكرر دعواتنا لحماية المدنيين وتمكين وصول المساعدات الإنسانية".

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان السيدة وونغ عن مضاعفة التمويل الإنساني الموجه إلى "السكان المتأثرين بالصراع"، "مع التركيز على النساء والأطفال"، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتعهدت بمبلغ 21.5 مليون دولار (18.4 مليون جنيه إسترليني) كتمويل جديد، بما في ذلك 6 ملايين دولار للأونروا.

حشد الدعم

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إنه يهدف إلى وقف عمل الأونروا في غزة بعد الحرب. وقال إنه سيحاول حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الجهات المانحة الرئيسية للوكالة.

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن قرار بعض الدول وقف دعمها لوكالة الأمم المتحدة الحيوية "ينطوي على مخاطر سياسية وإنسانية كبيرة".

وحث السيد الشيخ المانحين الغربيين على التراجع عن قرارهم فورا، مضيفا: "نحن بحاجة إلى أقصى قدر من الدعم لهذه المنظمة الدولية".

وقال المكتب الصحفي لحركة حماس، في منشور على تطبيق تلغرام، إن الحركة حثت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على “عدم الاستسلام للتهديدات والابتزاز” من إسرائيل.

هجمات حماس

وقتلت حماس 1300 شخص، معظمهم من المدنيين، في هجوم غير مسبوق على المجتمعات المحلية في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وتم أخذ 250 شخصًا آخرين كرهائن. وأثارت هذه الأحداث هجمات إسرائيلية انتقامية على حماس في غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 26 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وفي يوم الجمعة، قال أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ(بي بي سي) إن هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر) التي شنتها حماس شملت "أشخاصًا يتقاضون رواتبهم من الأونروا".

احتفال بالهجمات

وقال مارك ريجيف إن هناك معلومات تظهر أن المعلمين العاملين في مدارس الأونروا "احتفلوا علانية" بهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وأشار أيضا إلى رهينة إسرائيلية قالت عند إطلاق سراحها إنها "احتجزت في منزل شخص يعمل لدى الأونروا". وأضاف "لديهم اتحاد تسيطر عليه حماس وأعتقد أن الوقت قد حان لأن تحقق الأمم المتحدة في هذه الروابط بين الأونروا وحماس".

وتعد الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي من بين أكبر الجهات المانحة للأونروا. وتوفر الوكالة التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

ومع ذلك، فهي تقول إنها تكافح من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى العديد من الأشخاص الذين يقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص - ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان - الذين نزحوا بسبب القتال المستمر منذ 12 أسبوعًا.

