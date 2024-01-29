إن الأسلحة نفسها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة تُستخدم الآن ضدها

إيلاف من بيروت: خلص مسؤولون عسكريون ورجال مخابرات إسرائيليون إلى أن عددًا كبيرًا من الأسلحة التي استخدمتها حماس في هجمات 7 أكتوبر وفي الحرب في غزة جاءت من مصدر غير متوقع: الجيش الإسرائيلي نفسه.

لسنوات، أشار المحللون إلى طرق التهريب تحت الأرض لتفسير كيف ظلت حماس مدججة بالسلاح على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة. لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت قدرة حماس على تصنيع صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة، وفقًا لخبراء أسلحة واستخبارات إسرائيلية وغربية. وتقوم حماس أيضًا بتسليح مقاتليها بأسلحة مسروقة من القواعد العسكرية الإسرائيلية، بحسب تقرير نشرته "نيويورك تايمز".

تقاتلهم بأسلحتهم

الواضح الآن، بحسب الصحيفة، هو أن الأسلحة نفسها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية تُستخدم الآن ضدها. مكنت المتفجرات العسكرية الإسرائيلية والأميركية حماس من إمطار إسرائيل بالصواريخ، وللمرة الأولى، اختراق البلدات الإسرائيلية من غزة. وقال مايكل كارداش، النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية: "إن الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات التي تستخدمها حماس".

ويقول خبراء الأسلحة إن ما يقرب من 10 في المئة من الذخائر لا تنفجر، لكن في حالة إسرائيل، قد يكون الرقم أعلى. وتشمل ترسانة إسرائيل صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام، توقفت الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى عن إنتاجها منذ فترة طويلة. وقال أحد ضباط الاستخبارات الإسرائيلية لم يكشف عن هويته إن معدل الفشل في بعض هذه الصواريخ يمكن أن يصل إلى 15 في المئة. وفي الحالتين، في سنوات من القصف المتقطع وفي القصف الأخير على غزة، تناثرت في المنطقة آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة التي تنتظر إعادة استخدامها. والقنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلاً والتي لا تنفجر يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ.

قدرات متطورة

تقول الصحيفة إن قدرات حماس التصنيعية متطورة بما يكفي لنشر الرؤوس الحربية للقنابل التي يصل وزنها إلى 2000 رطل. "لديهم صناعة عسكرية في غزة"، كما قال إيال هولاتا، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس مجلس الأمن القومي: "بعضها فوق الأرض، وبعضها تحت الأرض، وهم قادرون على تصنيع الكثير مما يحتاجون إليه".

كذلك، نسبت الصحيفة إلى مسؤول عسكري غربي قوله إن معظم المتفجرات التي تستخدمها حماس في حربها مع إسرائيل تم تصنيعها باستخدام ذخائر غير منفجرة أطلقتها إسرائيل.

تباهى الجناح العسكري لحركة حماس بقدراته التصنيعية لسنوات عديدة. وبعد الحرب مع إسرائيل في عام 2014، أنشأ فرقًا هندسية لجمع الذخائر غير المنفجرة مثل قذائف الهاوتزر وقنابل MK-84 الأميركية الصنع. تعمل هذه الفرق مع وحدات الشرطة المعنية بالتخلص من الذخائر المتفجرة، ما يسمح للناس بالعودة بأمان إلى منازلهم. كما أنها تساعد حماس على الاستعداد للحرب المقبلة. وقال أحد قادة كتائب القسام لقناة الجزيرة في عام 2020: "هدفت استراتيجيتنا إلى إعادة توظيف هذه القطع وتحويل الأزمة إلى فرصة".

المصدر: "نيويورك تايمز"