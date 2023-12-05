يستخدم مسلحو حماس أسلحة روسية وإيرانة وكورية شمالية، وتكون أحيانًا حديثة، مثل الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات

إيلاف من بيروت: إن افتراض أن حماس كانت تستعد لهجوم واسع النطاق على إسرائيل منذ فترة طويلة يظهر جليًا من خلال مخزون الصواريخ الذي جهزته لهذه الحرب. فقد استهلك مسلحوها أكثر من 2200 منها خلال الموجة الأولى من القصف الذي استهدف المدن الإسرائيلية، تضاف إليها المسيرات الانقضاضية والأسلحة المحمولة المختلفة.

مثيرة للاهتمام

في بعض الحالات، ثمة أنواع من الأسلحة مثيرة للاهتمام. على سبيل المثال، أظهر أحد مقاطع الفيديو الأولى التي ظهرت على الإنترنت بعد توغل حماس في جنوب إسرائيل قذيفة صاروخية ترادفية من طراز PG-7VR Resume مزودة بمادة متفجرة خارقة.

يقول تقرير نشره موقع "ديفانس إكسبرس": "على الرغم من أن هذه القذيفة المضادة للدبابات دخلت الخدمة في الاتحاد السوفياتي في عام 1988، فإن انهيار هذا الاتحاد أدى إلى توقف انتشار هذا السلاح. إلى ذلك، العمر الافتراضي لهذه القذيفة هو 15 عامًا فقط".

يضيف التقرير: "ثمة حقيقة واضحة وهي أن روسيا أدخلت هذا النوع النادر من قاذف RPG-7 إلى الشرق الأوسط، ويمكن استشفاف ذلك من صور التقطت في سوريا، حيث ظهر PG-7VR في عام 2015. وما إن وصول إلى سوريا، فلا شيء يمنع من وصول هذا السلاح إلى مختلف الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية".

أما "الياسين 105" فهو تقليد محلي، مصنوع في غزة، لقاذف RPG-7، مزود بقذيفة "تاندوم" بحشوة مزدوجة، قادرة على اختراق الدروع. وقد أثبتت فاعلية في وجه دبابات الجيل الرابع مع "ميركافا" الإسرائيلية.

مضادة للدروع

يمكن العثور على الكثير من المعلومات حول أسلحة روسية أخرى يستخدمها مقاتلو حماس، مثل صاروخ Kornet. في عام 2011، اتهمت إسرائيل روسيا بتزويد حماس بهذا النظام المضاد للدبابات. يقول التقرير نفسه: "وجود أنظمة الصواريخ الموجهة المضادة للدروع (ATGM) الأقدم مثل Fagot وKonkurs لا يبدو جديدًا على الإطلاق. لكن إضافة إلى الأنظمة الروسية الأصلية المضادة للدبابات، تستخدم حماس أيضًا نسخًا إيرانية من الأسلحة الروسية، إضافة إلى صواريخ كورية شمالية مضادة للدبابات".

يقول التقرير: "إلى جانب الأسلحة المحمولة المضادة للدبابات، يستخدم مسلحو حماس أنظمة دفاع جوي محمولة (MANPADS)". كان أول ظهور لهذه الأسلحة في عام 2012، بحسب سجلات الجيش الإسرائيلي. في ذلك الوقت، كان ثمة شك في أن صواريخ Strela-2 السوفياتية المضادة للطائرات وجدت طريقها إلى قطاع غزة، إضافة إلى نظام Igla الروسي الأحدث، ونظام QW الصيني، ونسخته الإيرانية Misagh-1، إلى جانب نظام HT-16PGJ الكوري الشمالي، والذي تم رصده سابقًا في سوريا.

كما شوهدت حماس أيضًا تستخدم صواريخ إيرانية الصنع من طراز فجر -3 وفجر -5 وصواريخ M302 السورية.