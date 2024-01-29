إيلاف من بيروت: أفادت تقارير صحفية الإثنين بتعرض مقار للحرس الثوري الإيراني في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، لغارات إسرائيلية استهدفت مزارع في منطقة عقربا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات عنيفة عزت العاصمة السورية اليوم، وتبين أنها ناتجة من صواريخ إسرائيلية أطلقتها مقاتلات في أجواء هضبة الجولان، واصابت مزارع في محيط السيدة زينب زينب، فيها أحد مقرات ميليشيا حزب الله والحرس الثوري الإيراني.

غارة جوية إسرائيلية تستهدف موقع للميليشيات الإيرانية على اطراف منطقة السيدة زينب جنوب دمشق.#دمشق #سوريا pic.twitter.com/RUtbVEqVwo — مهاب ناصر -Mohab Nasser (@Mohab_Nasser2) January 29, 2024

أضاف المرصد أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت للصواريخ الإسرائيلية، ولم ترد فورًا أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية في المنطقة المستهدفة، فيما قالت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري إن هذا القصف استهدف مقراً استشارياً إيرانياً، وأدى إلى سقوط 6 قتلى وعدد من الجرحى.

تأتي هذه الغارة الإسرائيلية على دمشق بعد ساعات من غارة بمسيرة على قاعدة أميركية على الحدود السورية – العراقية – الأردنية، أدت إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح 34 جنديًا آخرين.