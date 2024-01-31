كييف: أعفت أوكرانيا الأشخاص من ذوي الإعاقة من التجنيد العسكري بموجب التغييرات التي يحملها مشروع القانون الجديد حول التعبئة العسكرية في صفوف الأوكرانيين. فوفق وزارة الدفاع الأوكرانية التي نشرت الثلاثاء قائمة بالتغييرات الرئيسية عبر موقعها على "تلغرام"، تشير أهم بنود القانون الجديد إلى أنه لن يتم تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستطيعون التنقل دون إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري.

وجاء في المنشور: "صادق مجلس الوزراء الأوكراني اليوم على مشروع قانون التعبئة الجديد، وقدم نسخة محدثة منه إلى البرلمان. ويُحدد مشروع القانون الجديد القواعد الشفافة لعملية التعبئة، فضلاً عن التنظيم الضروري لحقوق الأفراد العسكريين والمسؤولين عن الخدمة العسكرية".

مدة الخدمة

ولا يحدد مشروع القانون مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية بشكلٍ دقيق، فيما يمكن تحديد فترة لتأجيل الخدمة لمدة شهرين لكل شخص يُستدعى من التعبئة للمتطوعين، وذلك بهدف تسوية الشؤون الشخصية والاستعداد للخدمة.

ويسهل القانون الجديد عمل المسؤولين عن الخدمة العسكرية من خلال تحديث بياناتهم عبر الإنترنت في سجلات مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري، عبر نظام "Obereg".

هذا وسيتم تحديد الإجازة السنوية للأفراد العسكريين بـ15 يوما وبحد أدنى من الدعم النقدي قدره 20 ألف غريفن أو 528 دولارًا.

تعبئة تعسفية

وشرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه "بعدما شهدت البلاد حالات تعبئة عسكرية للرجال بشكلٍ تعسفي وقسري، كان من الضروري أتمتة هذه العملية لتفادي حوادث مماثلة".

وكان زيلينسكي قد أعلن أن عديد الجيش الأوكراني يبلغ الآن حوالى 800 ألف فردًا. علمًا أن العدد في شباط (فبراير) من العام 2022 كان حوالى 260 ألفًا، بينهم 250 ألفا من القوات البرية، فيما ارتفع الى أكثر من 600 ألف فرد، في كانون الأول (ديسمبر) 2023.